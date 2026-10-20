مريم الزيودي تحصد فضية آسيا في دفع الجلة بـ «برالمبية بناغويا 2026»

انجاز قاري جديد يضاف إلى سجل الرياضة الإماراتية ونادي خورفكان للمعاقين، بتتويج البطلة مريم أحمد الزيودي بالميدالية الفضية في مسابقة دفع الجلة، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية - أنيسي - ناغويا 2026 المقامة في اليابان.

وأكد عبدالعزيز الحمادي، رئيس لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين بالنادي وإداري المنتخب، أن هذا الإنجاز يجسد ثمرة الاستثمار في المواهب الرياضية والحرص على توفير مقومات الأعداد المتكامل بما يعزز حضور أبطال النادي في المحافل القرية والدولية.

وشهدت الدورة مشاركة 7 من لاعبي ولاعبات نادي خورفكان للمعاقين، ضمن المنتخب الوطني في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية «آسياد ناغويا 2026»، في ألعاب القوى ورفعات القوة وتنس الطاولة، وتمثل هذه المشاركة محطة مهمة في مسيرتهم، وفرصة لتمثيل دولة الإمارات في منافسات آسيوية بارزة.

ويعمل النادي على إعداد لاعبيه للمنافسات، وفق برامج تدريبية متخصصة، والتطلع إلى أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز خبراتهم، وتحقيق نتائج مشرفة، تضاف إلى إنجازات الرياضة الإماراتية.