انطلاق النسخة السادسة من بطولة الإمارات الدولية للتزلج الحر بدبي

تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات النسخة السادسة من بطولة الإمارات الدولية للتزلج الحر، التي تستضيفها دبي، وينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، ضمن سلسلة بطولات موسم التزلج الإماراتي، في خطوة تعكس استمرار الجهود الرامية إلى تطوير الرياضات الشتوية، وتعزيز حضور الدولة على الساحة الرياضية الدولية، وتوفير منصات تنافسية، تسهم في اكتشاف المواهب، وصقل قدرات الرياضيين.

وفي تصريح خاص لـ«البيان» أكد إبراهيم خادم، عضو اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن البطولة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها إحدى المحطات الرياضية، التي تجمع بين المنافسة الدولية وتطوير المستوى الفني للمتزلجين، بما يتيح للرياضيين الاحتكاك بمستويات تنافسية متنوعة، ويدعم بناء قاعدة رياضية قادرة على تمثيل دولة الإمارات في الاستحقاقات الإقليمية والدولية.

وأضاف: «كما تمثل البطولة امتداداً لجهود الاتحاد في توسيع نطاق ممارسة الرياضات الشتوية، وتعزيز استدامة موسم التزلج الإماراتي، وترسيخ ثقافة الرياضات النوعية التي تفتح المجال أمام الأجيال الجديدة لخوض تجارب رياضية متخصصة، في بيئة تجمع بين التحدي والمهارة والالتزام بمعايير السلامة».

وواصل: «تنسجم هذه الجهود مع توجهات دولة الإمارات نحو تنويع المنظومة الرياضية، والاستثمار في المواهب الوطنية، وتعزيز حضور الدولة في مختلف الألعاب الرياضية، بما يدعم مستهدفات تطوير القطاع الرياضي، ورفع مستوى التنافسية في المحافل الدولية».

يذكر أنه رغم طبيعة المناخ في الإمارات نجحت الدولة في توفير بيئات ثلجية متخصصة، وفق أعلى المعايير الدولية، أتاحت ممارسة الرياضات الشتوية وتطوير المواهب الوطنية، وعززت حضور الإمارات في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

وتتواصل منافسات البطولة في سكي دبي – مول الإمارات حتى الجمعة المقبل، على أن تستكمل سلسلة بطولات موسم التزلج الإماراتي الشهر المقبل بإقامة منافسات البطولة الدولية للتزلج المتعرج.