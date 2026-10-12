16 ميدالية لـ «أبوظبي لألعاب القوى» في البطولة الأولى داخل الصالات

يعد نادي أبوظبي لألعاب القوى ركيزة أساسية في المشهد الرياضي الإماراتي، حيث يتجاوز كونه مجرد منشأة تدريبية ليصبح حاضنة للمواهب الطموحة التي تسعى لتمثيل الدولة في المحافل الدولية، وذلك من خلال برامج احترافية تركز على تطوير المهارات البدنية والفنية، كما نجح النادي في صقل جيل من الرياضيين القادرين على تحطيم الأرقام القياسية وتجسيد قيم التميز والإصرار التي تتبناها العاصمة أبوظبي.

وحقق نادي أبوظبي لألعاب القوى إنجازاً مميزاً بحصده 16 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات، و5 فضيات، و4 برونزيات، وذلك في بطولة أبوظبي الأولى لألعاب القوى داخل الصالات، والتي نظمها النادي بدعم مجلس أبوظبي الرياضي. وقد شهدت البطولة مشاركة 137 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات والمدارس، في منافسات حماسية شملت سباق 30 متراً، والوثب العالي، ودفع الجلة.

قاعدة جماهيرية

كما استطاع النادي أن يخلق قاعدة جماهيرية واسعة، ويجذب فئات عمرية متنوعة تجد في ميادينه المكان الأمثل لتفريغ طاقاتها وتطوير قدراتها تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين. وليس هذا فحسب، إذ يرسخ نادي أبوظبي لألعاب القوى مكانته منارة للإبداع الرياضي، واجتهاد فريق عمله الاستثنائي على منح الرياضيين فرصة مهمة لاكتساب الخبرات، والاحتكاك الدولي، بما يعزز مسيرتهم الرياضية المستقبلية، وجهوده في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.

بطولات قادمة

وجاء إعلان نادي أبوظبي لألعاب القوى مؤخراً، واعتماده لروزنامة البطولات المقررة في الفترة المقبلة من العام الجاري على مستوى إمارة أبوظبي، وأكد أن الفعاليات تتضمن بطولة أبوظبي الأولى داخل الصالة في 10 أكتوبر الجاري التي تم تنظيمها بنجاح فائق، تليها البطولة المجتمعية بمناسبة عام الأسرة 31 أكتوبر، ثم المهرجان المجتمعي للأطفال والبراعم بمناسبة عام الأسرة أيضاً في 7 نوفمبر، وبطولة أبوظبي الأولى الشاطئية في اليوم التالي، وغيرها من البطولات والفعاليات الأخرى.