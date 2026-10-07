15 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات لبناء الأجسام لـ «الآسيوية»

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية اعتماد القائمة النهائية للمنتخب الوطني، التي تضم 15 لاعباً، تمهيداً للمشاركة في بطولة آسيا لبناء الأجسام، المقررة في مدينة بتايا بتايلند خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل.

ضمت القائمة سعيد عبدالله الحمادي، وسعيد البلوشي، وثاني خميس الحمادي، وإسماعيل خميس علي، وأحمد عبدالرحمن التميمي، وعلي حسن علي، ومحمد حمد الجسمي، وعبدالله علي الختال، وجمال جاسم، وعبدالرحمن علي، وعدنان عبيد البلوشي، وسعود الزيودي، ومايد السويدي، ومشاري أحمد المري، وأحمد عبيد المعلا، للمشاركة في منافسات بناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك بمختلف فئاتها.

وثمّن أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنتَي المنتخبات والمسابقات، رعاية ودعم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، بما يمهّد لمشاركة جيدة في المحفل الآسيوي المقبل، داعياً اللاعبين إلى الالتزام بالتعليمات والبرامج التحضيرية المعتمدة، والاستعداد الكامل للمنافسات، بما يسهم في تمثيل الدولة بالصورة المشرفة.

وأوضح أحمد جوهر، أن اعتماد القائمة جاء وفقاً للمعايير والمستويات الفنية المعتمدة، مؤكداً أنها القائمة الرسمية لتمثيل المنتخب في البطولة، بإشراف المدير الفني للمنتخب الوطني زويد سالمين والمدرب سلمان عجيل وأن أي تعديل عليها سيكون بموجب قرار من الجهاز الفني وبما يخدم مصلحة المنتخب.