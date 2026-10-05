العروبة والفجيرة.. عودة بعد غياب للبطولة الأغلى وطموح يتجاوز دور الـ16

نجح فريقا العروبة والفجيرة، ممثلا إمارة الفجيرة، في حجز مقعديهما ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، ليعود الثنائي إلى الواجهة في أغلى البطولات بعد غياب طويل عن هذا الدور، في خطوة عكست المستوى المميز، الذي قدمه الفريقان عبر الأدوار التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة على مستوى أندية دوري الأولى، وتترقب جماهير الإمارة القرعة، التي تقام يوم 10 الجاري بجزيرة السعديات في أبوظبي.

وجاء تأهل العروبة على حساب العربي بعد الفوز بهدفين، فيما حقق الفجيرة الفوز بركلات الترجيح على دبا الحصن بنتيجة 6-5 بعد نهاية المباراة على أثر التعادل الإيجابي بهدف، لتعيد هذه الانتصارات قُبلة أمل من جديد لجمهور الناديين، وتمنحهم دفعة معنوية كبيرة، في ظل تطلعات الناديين إلى استثمار هذه العودة التاريخية، وتقديم مستويات تؤكد قدرتهما على مقارعة كبار أندية الدولة، خصوصاً أن كأس رئيس الدولة تحظى بمكانة خاصة لدى الجماهير والأندية، لما تحمله من قيمة فنية وجماهيرية وتاريخية.

عودة بعد غياب

يكتسب تأهل الفريقين أهمية مضاعفة، كونه يعيد اسمي العروبة والفجيرة إلى قائمة فرق دور الـ16، بعد سنوات من الغياب عن هذه المرحلة، لتستعيد أندية الإمارة حضورها في واحدة من أبرز محطات الموسم الكروي.

وقدم الفريقان مستويات جيدة خلال مشوارهما، وأظهرا رغبة واضحة في الذهاب بعيداً، ليؤكدا أن الكرة الفجراوية قادرة على استعادة حضورها في البطولات الكبرى، وعدم الاكتفاء بمجرد المشاركة، وإنما المنافسة وترك بصمة تليق بتاريخ الناديين.

وتعكس هذه العودة العمل الذي تقوم به إدارتا الناديين، إلى جانب جهود الجهازين الفنيين واللاعبين، الذين نجحوا في التعامل مع مباريات البطولة بتركيز كبير، وصولاً إلى تحقيق الهدف الأول المتمثل في بلوغ دور الـ16.

ترقب القرعة

بعد اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الـ16 ينتظر العروبة والفجيرة مراسم القرعة، للتعرف إلى منافسيهما في المرحلة المقبلة، وسط حالة من الترقب والطموح، حيث يأمل كل فريق بمواصلة نتائجه الإيجابية، وبلوغ مراحل أبعد في البطولة.

وتبدو طموحات الفريقين كبيرة، خصوصاً أن الوصول إلى هذه المرحلة يمثل فرصة مهمة لإثبات الذات أمام المنافسين، وفتح الباب أمام ظهور أحد ممثلي إمارة الفجيرة في أدوار متقدمة، بما يعزز حضور الإمارة على خريطة المنافسات المحلية.

لا يريد العروبة والفجيرة أن تكون العودة إلى دور الـ16 مجرد محطة عابرة، إذ يتطلع الفريقان إلى تحويل هذا التأهل إلى بداية لمشوار أكثر قوة، مستفيدين من الحالة المعنوية، التي يعيشها اللاعبون والجماهير بعد هذا الإنجاز.

بدوره قال أحمد إسماعيل، أمين السر العام بنادي الفجيرة: إن فريق «الذئاب» استحق التأهل بعد أن أبلى لاعبو الفريق بلاء حسناً طوال الأدوار التمهيدية المؤهلة للبطولة الأغلى، لافتاً إلى أن الفريق يتطلع للذهاب بعيداً في المسابقة، ومواصلة تقديم العرض الجيد للفريق.

وأيد حديثه خليفة راشد الملاحي، رئيس اللجنة الفنية بنادي العروبة، الذي أشار إلى التأهل المستحق للعروبة على حساب العربي، منوهاً بأن لاعبي فريقه كانوا عند حسن ظن جمهورهم، وتمكنوا من الوجود في دور الـ 16 لمسابقة الكأس الغالية في انتظار مواجهة الفريق المقبلة، والتي سيتم حسمها عبر القرعة يوم السبت المقبل.