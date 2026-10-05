الإمارات تشارك اعتماد استراتيجية 2030 للاتحاد الدولي للتزلج

عززت دولة الإمارات دورها الأممي في إعادة تشكيل الاتحاد الآسيوي للتزلج وانتخاب الرئيس الجديد، وكذلك المشاركة في قرار اعتماد استراتيجية التزلج 2030 بصفتها عضو دائم في الاتحاد الدولي للتزلج، وذلك ضمن مشاركة وفد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية و«سكي دبي» في الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي للتزلج «FIS».

كما شارك الوفد أيضا في اجتماعات اللجان الفنية، التي تساهم في حوكمة عمل اتحادات التزلج للدول الاعضاء، إلى جانب اعتماد الأنظمة الفنية المنظمة لسباقات التزلج المختلفة.

وقال محمد خادم، رئيس لجنة التزلج في اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن مشاركة دولة الإمارات في مثل هذه المحافل الدولية تعكس حضورها المتنامي في منظومة الرياضات الشتوية العالمية، لافتا إلى أن استضافة الإمارات لعدد من البطولات والفعاليات الدولية أسهمت في تعزيز مكانتها وترسيخ مصداقيتها لدى الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية الكبرى.

وأضاف محمد خادم، ان هذه المشاركات تتيح للإمارات تبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة مع المجتمع الرياضي الدولي، إلى جانب مواصلة تطوير الكفاءات والمنتخبات الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم حضور الدولة وتأثيرها في مستقبل الرياضات الشتوية.

وتعكس المشاركة الحضور المتنامي للإمارات في منظومة الرياضات الشتوية الدولية، ودعم مسار مستدام لتطوير الرياضيين والمنتخبات الوطنية.