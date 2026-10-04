العروبة والفجيرة يصعدان لدور الـ 16 من مسابقة الكأس الغالية.. والقرعة السبت

حسم العروبة وجاره الفجيرة بطاقتي الصعود لدور الستة عشر من مسابقة كأس رئيس الدولة لينضم الفريقين الى أندية دوري المحترفين الـ 14 ، وجاء تأهل العروبة اثر فوزه المستحق خارج الديار على مضيفه العربي بنتيجة 2-0 ضمن مرحلة تمهيدي نصف نهائي الكأس الغالية ، وأحرز هدفي الفريق الزائر كل من بيير كوندي وتيكورا تراوري في الدقيقتين 12 ، 90+1 ، واكمل العروبة اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حكم اللقاء للاعب تراوري صاحب الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع ولم يستفد العربي من الطرد ليقبل الهزيمة على أرضية ملعبه بثنائية نظيفة .

في المباراة الثانية التي جمعت الفجيرة ودبا الحصن استمرت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 ، حتى صافرة الحكم النهائية بعد أن بكر الفجيرة صاحب الأرض بتسجيل هدف التقدم عبر لاعبه ساندر بنبشير في الدقيقة 18 ، وعدل للضيوف اللاعب عليون ندور في الدقيقة 73 ، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح التي أعلنت عن تأهل الفجيرة لدور ال 16 بعد تحقيق الفوز بنتيجة 6-5 ، وبعد صعود العروبة والفجيرة لدور ال16 تقرر ان تكون قرعة هذا الدور يوم السبت المقبل بجزيرة السعديات في العاصمة ابوظبي بحضور مناديب الفرق الـ 16 .