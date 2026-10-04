دبا يحتفي بأبطال الموسم ويكرّم فريقي تحت 10 و15 سنة لكرة القدم

احتفى نادي دبا الرياضي بإنجازات فرق المراحل السنية، وكرّم فريقي تحت 10 وتحت 15 سنة، بمناسبة تتويجهما بلقبي الدوري للموسم الرياضي 2025/ 2026، في تأكيد جديد على الاهتمام الكبير، الذي يوليه النادي بقطاع المراحل السنية وأكاديمية كرة القدم.

أقيمت مراسم التكريم بملعب تحفة النواخذة بنادي دبا، بحضور أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب لاعبي الفريق الأول، وعدد من الأجهزة الفنية والإدارية، وسط أجواء احتفالية.

أشاد أحمد سعيد الظنحاني بالمستوى الذي ظهر به لاعبو فريقي تحت 10 وتحت 15 سنة، مؤكداً أن التتويج بلقبي الدوري يمثل ثمرة طبيعية للعمل المتواصل، الذي تقوم به أكاديمية دبا لكرة القدم في اكتشاف المواهب وتطويرها وصقل قدراتها الفنية والبدنية، مشيراً إلى أن الإنجاز لا يقتصر على الحصول على البطولات، وإنما يمتد إلى بناء أجيال جديدة قادرة على تمثيل النادي مستقبلاً.

وأوضح الظنحاني أن مجلس إدارة النادي يولي قطاع المراحل السنية اهتماماً كبيراً، ويحرص على توفير البيئة المناسبة أمام اللاعبين الصغار للتطور واكتساب الخبرات، لافتاً إلى أن هذه الفئات تمثل مستقبل دبا، وأن الاستثمار فيها يعد من أهم الأولويات التي يعمل النادي على تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

وثمّن رئيس مجلس إدارة نادي دبا الجهود الكبيرة، التي بذلتها الأجهزة الفنية والإدارية في الفريقين، مؤكداً أن ما تحقق لم يكن ليتحقق إلا بتضافر جهود الجميع، من مدربين وإداريين ولاعبين وأولياء أمور، الذين كان لهم دور مهم في دعم أبنائهم ومساندتهم طوال الموسم، متقدماً بالتهنئة إلى اللاعبين على هذا الإنجاز، ومتمنياً لهم مواصلة العمل والتطور، وتحقيق المزيد من النجاحات في المواسم المقبلة.

وعلى صعيد متصل بادرت أكاديمية دبا لكرة القدم إلى تكريم أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الرياضي، خلال مراسم الاحتفال بتكريم فريقي تحت 10 وتحت 15 سنة، تقديراً لدعمه المتواصل للأكاديمية، واهتمامه بقطاع المراحل السنية، وحرصه الدائم على تحفيز اللاعبين ومساندتهم، وتشجيعهم على مواصلة التطور والعطاء.

وقدّم أحمد جميع الهنداسي وجاسم الزيودي عدداً من الهدايا التذكارية إلى الظنحاني، تعبيراً عن تقدير أسرة الأكاديمية لجهوده ودعمه المستمر، ودوره في توفير الأجواء التي تساعد اللاعبين والأجهزة الفنية على أداء مهامهم، وتحقيق أهداف الأكاديمية.

وأكد أحمد سعيد الظنحاني أن تكريم الأكاديمية له يمثل دافعاً لمواصلة دعم فرق المراحل السنية، مشيراً إلى أن ما يقدمه النادي لأبنائه اللاعبين يأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية بناء قاعدة قوية للمستقبل، وأن البطولات التي حققها فريقا تحت 10 وتحت 15 سنة تعد مؤشراً إيجابياً على نجاح العمل الذي تقوم به الأكاديمية.