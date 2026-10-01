فاطمة بنت حشر بن دلموك لـ «البيان»: نطمح لتأسيس جيل ملهم من البطلات

أكدت الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم، في حديثها الخاص لـ «البيان» على أن المرأة الإماراتية ترسخ حضورها باقتدار على الساحة الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، وليس ذلك فحسب، بل مدعومة برؤية وطنية جعلت تمكينها أحد المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية، لتتحول إنجازاتها الاستثنائية والمتواصلة إلى نموذج يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها الرياضة الإماراتية في مختلف المحافل. مشيرة إلى الطموح الدائم والمتمثل في تأسيس جيل ملهم من البطلات والقائدات القادرات على تمثيل الدولة بفخر في المحافل الدولية.

وقالت الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم: المرأة الإماراتية أصبحت نموذجا ملهما في التميز والقدرة على المنافسة، بفضل مسيرة التمكين التي عززت حضورها في مختلف المحافل الرياضية، بدعم من القيادة الرشيدة، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأشادت الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم، بمواصلة المؤسسات المعنية برياضة المرأة في شتى إمارات الدولة، مسيرتها الرائدة في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، ضمن رؤيتها لتعزيز حضورها محليا وإقليميا وعالميا. وعكلها أيضا بمنظومة متكاملة من البطولات والفعاليات والبرامج النوعية، على تطوير الأداء الاحترافي، وإعداد كوادر نسائية مؤهلة لقيادة العمل الرياضي، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب ترسيخ الثقافة الرياضية في المجتمع. كما تولي تلك المؤسسات اهتماما خاصا بتفعيل وجود المرأة الإماراتية في المهن الرياضية، بما يشمل التدريب، والتحكيم، والإدارة، وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الوطنية ودعم مسيرتهن المهنية. وإعداد جيل من القيادات النسائية الشابة القادرات على إحداث أثر مستدام في منظومة الرياضة، من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتطوير مهاراتهن في مجالات الإدارة، والتسويق، ورعاية المواهب، وتأسيس جيل ملهم من البطلات والقائدات القادرات على تمثيل الدولة بفخر في المحافل الدولية.

وحول تحقيق دولة الإمارات لمؤشرات عالمية في تمكين المرأة بالمجال الرياضي، قالت الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم: نعم، تحرص دولة الإمارات على تحقيق ارتقاء المرأة الإماراتية الرياضية بقدراتها التنافسية في البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، وتحفيزها للمشاركة في الأنشطة الرياضية، بدعم من القيادة الرشيدة، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» كما وجسدت دولة الإمارات اهتمامها برياضة المرأة، عبر إستراتيجيات وطنية، تستشرف مستقبلها، ورعايتها، وتوفير فرص تميزها، حيث شكلت محورا مهما في الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

كما أشادت الشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك آل مكتوم، بـ «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة»، ودورها الملهم والرائد كنموذج ملهم في تمكين المرأة الإماراتية والعربية في مجال الرياضة، وتسليط الضوء على عطائها، وتميزها في هذا القطاع، وإيجاد بيئة محفزة وداعمة لها، للارتقاء بأدائها إلى مستويات متقدمة ووضعها في طليعة الأحداث الرياضية العالمية.

وأضافت: إن «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة»، تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف بشكل رئيسي لتمكين المرأة، وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي، ليكون الحدث بمثابة مناسبة عظيمة للمرأة الرياضية العربية تقديرا واحتفاء بإنجازاتها.