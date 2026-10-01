مؤتمر صحافي الأحد للكشف عن تفاصيل «الماجد كلاسيك»

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «الماجد كلاسيك» لبناء الأجسام عن تنظيم مؤتمر صحافي للكشف عن التفاصيل الفنية والإدارية للنسخة الأولى من البطولة، التي تقام بدعم ورعاية مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

ويُعقد المؤتمر في الساعة العاشرة والنصف من صباح الأحد المقبل، في فندق ماندارين أورينتال جميرا بدبي، بحضور ممثلي وسائل الإعلام.

وتأتي البطولة في سياق حضور «الماجد تيم»، الذي أسسه ويرأسه محمد عبدالعزيز الماجد، في دعم أبطال بناء الأجسام الإماراتيين وإعدادهم للمنافسات المحلية والدولية. ونجح من ميداليات دولية ملونة وبطاقات احتراف في بطولات دولية ذات مكانة عالمية .

ويمتد إسهام الفريق إلى إتاحة مرافقه وتجهيزاته أمام لاعبي المنتخبات الوطنية للاستعداد للاستحقاقات الرسمية، بما يعزز دوره في تطوير اللعبة الإماراتية