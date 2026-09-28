العربي والعروبة يتأهلان لنصف نهائي تمهيدي الكأس الغالية

صعد فريقا العربي والعروبة إلى نصف نهائي تمهيدي كأس رئيس الدولة، بعد فوز العربي على الذيد بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب العربي الذي احرز له كل من علي شامبية وويسلي براغا في الدقيقتين 3، 90+6، ليضرب العربي موعداً مع العروبة الفائز خارج الديار على الاتفاق بنتيجة 2-1 عن طريق كل من خوليو سيزار والبديل احمد ال علي في الدقيقتين 18، 83 فيما احرز للاتفاق ماريو بارواه في الوقت بدل الضائع.

وتستكمل الثلاثاء مواجهات ربع نهائي تميدي الكأس الغالية بإقامة مباراتين 18:35 مساء حيث يستقبل الفجيرة ضيفه الجزيرة الحمراء، في مواجهة يتطلع خلالها «ذئاب الفجيرة» إلى مواصلة مشوارهم بعد «ريمونتادا» مثيرة أمام غلف يونايتد، حولوا خلالها تأخرهم بهدفين إلى فوز كبير 4-2.

في المقابل تأهل الجزيرة الحمراء إلى دور الثمانية بعدما حقق فوزاً صعباً على فورت فيرتوس بهدف دون رد، ليضرب موعداً مع الفجيرة في مواجهة جديدة تحمل الكثير من الطموحات المشتركة.

وفي المباراة الثانية يستضيف بالم سيتي فريق دبا الحصن، بعدما واصل بالم سيتي نتائجه اللافتة في البطولة وأقصى البطائح بالفوز عليه بهدفين دون مقابل، فيما حصل دبا الحصن على بطاقة العبور المباشر إلى ربع النهائي بعدما أعفته القرعة من خوض منافسات دور الـ16. ويلتقي الفائز من كل مباراة في نصف النهائي.