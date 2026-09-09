إنجاز إماراتي جديد.. انتخاب العبيدلي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي للشراع الحديث





انتخب الاتحاد الآسيوي للشراع الحديث محمد العبيدلي نائباً لرئيس الاتحاد، ممثلاً لمنطقة غرب آسيا، بالتزكية، وذلك بعد استكمال إجراءات الترشح وخوض العملية الانتخابية، وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة من الاتحاد الآسيوي.

ويباشر العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، مهامه الجديدة خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في مدينة ناغويا اليابانية، تزامناً مع دورة الألعاب الآسيوية، المقررة إقامتها خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبل، كما سيواصل مهمته الحالية رئيساً للجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي للشراع الحديث، خلال الدورة المقبلة 2026-2030.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، العبيدلي بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا، مؤكداً أن ذلك يعكس الثقة التي تحظى بها الكفاءات الرياضية الإماراتية على المستويين القاري والدولي، ودورها الفاعل في دعم وتطوير الرياضة الآسيوية.

من جهته، أعرب محمد العبيدلي عن اعتزازه بثقة الاتحاد الآسيوي بتمثيله منطقة غرب آسيا، موجهاً شكره إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على الدعم والمساندة، مشيراً إلى أن منصبه الجديد تشريف وتكليف في الوقت ذاته، يفرض عليه تجسيد الدور القيادي للكفاءات الإماراتية في ملفات التطوير وصناعة مستقبل الرياضة الآسيوية.

وأوضح أنه يتطلع إلى العمل مع اتحادات الدول الآسيوية لتعزيز التعاون وتطوير رياضة الشراع الحديث، فضلاً عن دعم المواهب الناشئة وتوسيع قاعدة الممارسة، بما يسهم في تعزيز حضور الشراع الآسيوي على الساحة الدولية.