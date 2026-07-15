الوحدة يتعادل في أولى تجاربه الودية بمعسكر ألمانيا

تعادل الوحدة 2-2 مع فريق تي إس في بوكباك، أحد أندية الدرجة الرابعة في ألمانيا، في أولى تجارب «العنابي» الودية بمعسكره الخارجي استعداداً للموسم الجديد. ويخوض الوحدة معسكراً إعدادياً في ألمانيا ضمن تحضيراته للموسم المقبل، والذي يستمر حتى 27 يوليو الجاري. انتهى الشوط الأول بتأخر الوحدة بهدفين، قبل أن يعود في الشوط الثاني عن طريق الإسباني أرناو براداس والمهاجم كريستيان بنتيكي.



وسعى المدير الفني للوحدة، البرازيلي بريكليس شاموسكا في الودية الأولى إلى تجربة أغلب العناصر لمنحهم الفرصة تدريجياً، إذ ينتظر أن تشهد الوديات القادمة تدرجاً أعلى في المستوى.

ويخوض الوحدة 3 مباريات ودية أخرى في المعسكر الخارجي، يلعب يوم السبت المقبل مع فريق إيخشتات الألماني، أحد أندية الدرجة الثالثة، ثم الودية الثالثة في 22 يوليو أمام فريق فورزبورغر كيكرز، ويختتم ودياته في معسكر ألمانيا بمواجهة درامشتات 98 يوم 27 يوليو الجاري.