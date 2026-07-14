116 مشاركاً يتنافسون في 10 لعبات بـ«مخيم صيف العين الرياضي»





انطلقت فعاليات المخيم الصيفي التابع لـ«صيف العين الرياضي - أتومكس»، في مركز أدنيك بمنطقة العين. ويتضمن المخيم أكثر من 10 برامج وأنشطة رياضية، إضافة إلى برامج تدريبية متخصصة، وورش عمل احترافية تهدف إلى تطوير المهارات الرياضية، وتعزيز مستويات اللياقة البدنية، ودعم النمو والتطوير الشخصي.



«البيان» زارت المخيم الصيفي التابع لفعاليات صيف العين الرياضي، ورصدت الفعاليات الرياضية الصيفية بالصالات المغلقة، والتقت أحمد فادي، مدير المخيم الصيفي، الذي أكد أن المخيم الاستثنائي يجسد فعلياً رؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مكانة مدينتَي أبوظبي والعين بوصفهما وجهتين رائدتين على مدار العام للرياضة والصحة وأنماط الحياة المجتمعية النشطة.



من جهته، قال أحمد فادي لـ«البيان»: «المخيم الصيفي التابع لفعاليات صيف العين الرياضي «أتومكس»، يقدم مجموعة أكثر تنوعاً من الأنشطة والفعاليات، تشمل رياضات إضافية، وبرامج تدريبية متخصّصة، وورش عمل احترافية تهدف إلى تطوير المهارات الرياضية، وتعزيز مستويات اللياقة البدنية، ودعم النمو والتطوير الشخصي. وتحديداً يتضمن المخيم أكثر من 10 لعبات، بمشاركة 116 شخصاً تتراوح أعمارهم من 4 إلى 14 عاماً، كما يشتمل المخيم على ملاعب وساحات لكرة القدم، وكرة السلة، والريشة الطائرة، والكرة الطائرة، والتنس، وكرة الطاولة، واللياقة البدنية، ومسارات التحدي، وتخطّي العقبات، وغيرها من الرياضات الممتعة الأخرى، وجميعها تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة والقدرات البدنية، ويشرف على جميع الرياضات نخبة من المدربين والمشرفين المتخصصين».



وأكد أحمد فادي أن المخيم الصيفي يقدم تجارب رياضية وترفيهية متكاملة ومكيفة خلال فصل الصيف، والحرص كل الحرص على تبني نمط حياة صحي. وليس هذا فحسب، إذ إن المخيم الصيفي في حد ذاته يحفل بأنشطة وبرامج رياضية تفاعلية، تسهم في تمكين جميع المشاركين عبر الاستثمار الأمثل لطاقاتهم وأوقات فراغهم وتنمية قدراتهم الرياضية والمهارية.