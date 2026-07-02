أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تعلن عن «دبلوم تطوير وتمكين المرأة في الرياضة»

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية الإماراتية، عن إطلاق برنامج «دبلوم تطوير وتمكين المرأة في الرياضة» خلال الفترة من 1 سبتمبر المقبل وحتى 31 يناير 2027. ويعد هذا البرنامج المهني المتخصص الأول من نوعه، حيث صُمّم ليواكب التطورات المتسارعة في القطاع الرياضي، ويسهم في إعداد وتأهيل كوادر نسائية قادرة على صناعة الأثر وتحقيق التميز في مختلف المجالات الرياضية.



ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركات وتعزيز قدراتهن المهنية والقيادية، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية في قطاع الرياضة. ويرتكز الدبلوم على مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل: القيادة والحوكمة، التمكين والاستدامة، الإعلام الرياضي، والقوانين والتشريعات الرياضية، وذلك من خلال محتوى تدريبي متكامل يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي. كما يقدم البرنامج بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الرياضي، بما يضمن تجربة تعليمية احترافية تسهم في بناء جيل من القيادات النسائية المؤثرة والقادرة على دعم مسيرة التطور الرياضي محلياً ودولياً.

بعد اجتياز البرنامج والاختبارات المعتمدة، ستحصل المشاركة على شهادة معتمدة من الأكاديمية الأولمبية الإماراتية وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.



وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تواصل الاضطلاع بدورها الريادي في دعم رياضة المرأة، وتقديم الفعاليات والبرامج المواكبة لطموحات المرأة الإماراتية في المجالات الرياضية، بل وتستمر في تنفيذ البرامج المواكبة للطفرة العالمية التي تشهدها رياضة المرأة، والتعاون مع الشركاء في إثراء المجتمع الإماراتي، بالمبادرات التي تجسد قيم الهوية الإماراتية، وتعزز وصول المرأة إلى مكانتها المرموقة، والمساهمة في عملية البناء والتنمية الوطنية.

في مقابل حرص المرأة الإماراتية وباقتدار على ترسيخ حضورها المتميز في مختلف المجالات الرياضية، من خلال إنجازات نوعية على منصات التتويج، وتولي مناصب إدارية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ما يعكس تطور الرياضة النسائية في الدولة، ويؤكد مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة. وليس هذا فحسب، إذ تقدم دولة الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في دعم المرأة، وتوفير البيئة المناسبة لإبداعها الرياضي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.