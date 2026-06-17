الحمرية يجدد الثقة في المدرب زيلكو ماركوف

أعلن نادي الحمرية تجديد عقد مدربه الصربي زيلكو ماركوف لموسم إضافي بعد النتائج اللافتة لـ«عنابي» الهواة خلال الموسم الكروي المنصرم.

ويأتي قرار التجديد بعد مرحلة شهدت تطوراً ملحوظاً في أداء الفريق تحت قيادة ماركوف، حيث نجح المدرب في بناء مجموعة متجانسة قادرة على المنافسة وتقديم مستويات مستقرة وتحقيق نتائج لافتة خلال مشوار الفريق في دوري الدرجة الأولى خلال الجولات الأخيرة وهو الأمر الذي دفع الإدارة إلى حسم ملف الجهاز الفني مبكراً ومنحه الثقة لمواصلة مشواره الرياضي.



وخلال المواسم الأخيرة، اكتسب ماركوف خبرة جيدة في الكرة الإماراتية، ما ساعده على فهم طبيعة المنافسات المحلية ومتطلبات العمل مع الأندية الطامحة إلى التطور التدريجي. كما نجح في فرض أسلوب فني واضح يعتمد على الانضباط التكتيكي والتنظيم داخل الملعب، وهو ما انعكس إيجاباً على نتائج الفريق وأدائه.



ومن المتوقع أن يبدأ المدرب بالتنسيق مع إدارة النادي لوضع تصور المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بملف التعاقدات أو إعداد الفريق للموسم الجديد، بهدف تعزيز نقاط القوة ومعالجة بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير.



تجدر الإشارة إلى أن الفجيرة تعاقد مع المدرب الصربي بلازو بولاتوفيتش لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل 2026-2027، خلفاً للمدرب الفرنسي من أصل عربي كمال تسالي، وتعاقد العربي مع المدرب الجزائري فؤاد بومضل خلفاً للمواطن معتز عبد الله.