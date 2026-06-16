آمنة العوضي.. تزين مسيرتها بـ 52 ميدالية ذهبية في «القوس والسهم»

حصلت الإماراتية آمنة يوسف العوضي على عدد 73 ميدالية ملونة، منها 52 ذهبية في رياضة القوس والسهم، وهي حاصلة أيضاً على شهادة تدريب المستوى الأول في القوس والسهم، والمركز الـ 44 في التصنيف الآسيوي، والمركز الـ 158 في التصنيف الآسيوي. كما شاركت في العديد من جوائز التميز، ووصلت للمرحة النهائية من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة ضمن فئة أفضل رياضية إماراتية.



وحصلت أيضاً على العديد من شهادات التقدير والتكريم لجهات وهيئات رياضية مختلفة تقديراً للإنجازات الرياضية المتميزة والإسهامات في دعم وتطوير رياضة القوس والسهم في دولة الإمارات. وتجدر الإشارة إلى أنها صاحبة الرقم الوطني والخليجي والعربي 693 للقوس المركب فئة السيدات، ولاعبة المنتخب الوطني، ولاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ومشاركة استثنائية في العديد من البطولات المحلية والخليجية والعربية والإقليمية والدولية.



بدأت رحلة آمنة العوضي مع رياضة القوس والسهم بدافع الفضول ورغبة في خوض تجربة جديدة، لكن ما لبثت هذه التجربة أن تحولت إلى شغف حقيقي ومسار رياضي تطمح إلى مواصلة تطويره، مشيرة إلى أن أكثر ما جذبها لرياضة القوس والسهم جمعها بين الجوانب الذهنية والبدنية فهي تتطلب تركيزاً عالياً، وقدرة على التحكم بالمشاعر والضغوط، إلى جانب الدقة والانضباط. ومع مرور الوقت أصبحت تجد في كل منافسة فرصة لاختبار نفسها قبل منافسة الآخرين، وفي كل إنجاز حافزاً لمواصلة العمل والتطور وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة ممكنة.



وأوضحت آمنة العوضي بأن أبرز الإمكانات والمؤهلات التي يجب أن تتسم بها الرياضية في رياضة القوس والسهم، هي: الثبات الذهني، والقدرة على المحافظة على التركيز لفترات طويلة، لذلك ترى أن الصبر والانضباط والثقة بالنفس من أهم الصفات التي يجب أن تمتلكها اللاعبة.



وأضافت: «كما أن القدرة على التعامل مع الضغوط أثناء المنافسات عامل أساسي، لأن الفوارق بين المتنافسات غالباً ما تكون بسيطة وتحسمها التفاصيل الصغيرة. وإلى جانب ذلك، فإن الالتزام بالتدريب والرغبة المستمرة في التعلم والتطور يشكلان أساساً مهماً لبناء مسيرة ناجحة في هذه الرياضة».



وقالت آمنة العوضي: «تشرفت بتمثيل دولة الإمارات في عدد من البطولات الإقليمية والقارية والدولية خلال السنوات الماضية، وهو ما منحني خبرات متنوعة وأسهم في تطوير مستواي الفني. ومن أبرز المشاركات التي أعتز بها بطولة العالم للشباب، وكأس آسيا، وبطولات غرب آسيا، والبطولة العربية، ودورة الألعاب الخليجية، إضافة إلى عدد من البطولات الدولية المعتمدة من الاتحاد العالمي للقوس والسهم. كما أعتز بالعديد من الإنجازات التي حققتها خلال مسيرتي الرياضية، ومن أبرزها الفوز بميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الخليجية الرابعة في قطر، في منافسات الفردي والفرق لفئة السيدات بالقوس المركب

كما حققت ميداليات ذهبية في بطولات غرب آسيا والبطولات العربية ودورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، إلى جانب تسجيل أرقام قياسية وطنية باسم دولة الإمارات. وتمثل هذه الإنجازات بالنسبة لي ثمرة سنوات من العمل والالتزام والدعم الذي حظيت به من جميع الجهات المحيطة بي».



وكشفت عن طموحها المتمثل في مواصلة تطوير مستواها الفني، وأن تحقق حضوراً أكبر على الساحة الدولية، من خلال التقدم في التصنيف العالمي والوصول إلى المراكز الخمسة الأولى عالمياً في فئة القوس المركب. كما تسعى إلى المنافسة على ميداليات البطولات الآسيوية والعالمية، وتمثيل دولة الإمارات في الألعاب الأولمبية، والمساهمة في تحقيق إنجازات جديدة لرياضة القوس والسهم الإماراتية.

وأضافت: «أعتز بالدور الكبير الذي يلعبه نادي الشارقة الرياضي للمرأة ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في توفير بيئة رياضية احترافية متكاملة، من خلال المرافق المتخصصة، وبرامج الإعداد الفني، وفرص الاحتكاك والمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تطوير مستواي وصقل خبراتي كلاعبة». ووجهت شكرها إلى اتحاد الإمارات للقوس والسهم، واللجنة الأولمبية الوطنية، وجميع المدربين والإداريين الذين كان لهم دور مهم في مسيرتها. مؤكدة على أن النجاح الرياضي لا يتحقق بجهد فردي فقط، بل هو ثمرة منظومة متكاملة من الدعم والعمل المشترك، وهي محظوظة بوجود أشخاص ومؤسسات آمنت بقدراتها وساعدتها على مواصلة التطور والسعي نحو تحقيق أهداف أكبر وتمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة ممكنة.