بمشاركة 140 رامياً ورامية.. 9 ميداليات لـ«الشارقة الرياضي للمرأة» في بطولة المواهب

شارك 140 رامياً ورامية من الفئات العمرية بين 12 و16 عاماً، في بطولة المواهب للرماية التي أُقيمت يومي السبت والأحد في نادي الشارقة الرياضي، وحقق نادي الشارقة الرياضي للمرأة حضوراً لافتاً في البطولة، بمشاركة واسعة ضمن منافسات البندقية الهوائية والمسدس الهوائي 10 أمتار لفئتي المحترفات والمبتدئات.



وقد عكست نتائج البطولة التطور الفني المتصاعد للاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في رياضة الرماية، إلى جانب قدرة اللاعبات على المنافسة بثبات في مختلف الفئات، وسط مستويات تنافسية قوية شهدتها البطولة التي تأتي ضمن مبادرات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية على مستوى الدولة.



وتمكنت لاعبات النادي من حصد 9 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، في حصيلة عكست جاهزية اللاعبات وتطور مستوياتهن الفنية، إلى جانب حضورهن اللافت على منصات التتويج، ولا سيما في منافسات البندقية الهوائية. وفي منافسات المسدس الهوائي 10 أمتار لفئة المحترفات، التي أُقيمت بنظام 60 طلقة، توّجت اللاعبة ريم الكتبي بالميدالية الذهبية، فيما أحرزت زميلتها شما عباس الميدالية البرونزية.



أما في منافسات المسدس الهوائي 10 أمتار لفئة المبتدئات، فقد حققت غاية المازمي الميدالية الفضية، فيما أحرزت مريم الجنيبي الميدالية البرونزية.

وشهد اليوم الثاني من البطولة تألقاً استثنائياً للاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة في منافسات البندقية الهوائية 10 أمتار لفئة المحترفات، حيث احتكرن المراكز الثلاثة الأولى كاملة، بعدما توّجت تبارك الجنابي بالميدالية الذهبية، تلتها ملاك البشر بالميدالية الفضية، فيما حصلت خولة الرئيسي على الميدالية البرونزية.



وفي منافسات البندقية الهوائية 10 أمتار لفئة المبتدئات، واصلت لاعبات النادي حضورهن القوي، حيث أحرزت أروى الجنيبي الميدالية الذهبية، فيما حصلت نورة سعود عباس على الميدالية البرونزية.

وتأتي هذه المشاركة ضمن توجهات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الرامية إلى تطوير الرياضات الفردية وتعزيز حضور اللاعبات في البطولات المحلية، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في بناء جيل من الرياضيات القادرات على تمثيل دولة الإمارات بكفاءة في المحافل الإقليمية والدولية.