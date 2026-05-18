نجم كندي يبعد كأس الدرع الخيرية بين أرسنال والسيتي عن ويمبلي

تسببت الحفلات الغنائية للنجم الكندي ذا ويكند في إبعاد مباراة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية 2026 عن ملعب ويمبلي الشهير، بعدما تقرر إقامة المواجهة المرتقبة بين أرسنال ومانشستر سيتي على ملعب برينسيباليتي في مدينة كارديف في ويلز.



وأكدت تقارير أن ملعب ويمبلي لن يكون متاحاً لاستضافة المباراة المقررة يوم 16 أغسطس المقبل، بسبب سلسلة حفلات يحييها المغني الشهير ضمن جولته العالمية خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس.



وتجمع كأس الدرع الخيرية بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، إذ توج السيتزن بكأس الاتحاد بالفعل، لكنه سيلعب الدرع الخيرية أمام أرسنال مرة ثانية، بعدما ضمن الفريقان إنهاء الموسم الحالي في المركزين الأول والثاني من الدوري.



وتحمل المباراة أهمية خاصة، كونها ستكون المواجهة الرابعة بين الفريقين، وفي مستهل الموسم المقبل، في ظل الصراع القوي بينهما على البطولات المحلية، بينما يستعد أرسنال أيضاً لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.



ويعد نقل المباراة إلى ملعب آخر غير ويمبلي من المرات نادرة الحدوث، حيث جرت العادة إقامتها على ويمبلي منذ سنوات طويلة، لكن في الوقت ذاته يملك ملعب برينسيباليتي المعروف باسم ملعب الألفية تاريخاً مع البطولة، إذ استضاف الدرع الخيرية في ست مناسبات بين عامي 2001 و2006 أثناء أعمال إعادة بناء ملعب ويمبلي.



ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تنقل فيها المباراة من ويمبلي، بعدما أقيمت نسخة 2012 على ملعب فيلا بارك بسبب أولمبياد لندن، فيما استضاف ملعب كينغ باور نسخة 2022 بالتزامن مع نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات على ملعب ويمبلي.