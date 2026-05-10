المنصوري: نعد بتعويض جماهيرنا عن الموسم الصفري

أكد محمد جمعة المنصوري، لاعب شباب الأهلي، أن «الفرسان» يسعى إلى تجاوز الموسم الحالي وتعويض جماهيره في المستقبل. وتألق المنصوري، اللاعب الواعد، في مباراة فريقه مع مضيفه بني ياس، اليوم الأحد، في الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين، بعد تسجيله هدفي شباب الأهلي في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وقال المنصوري عقب اللقاء: بعض المباريات نحن غير راضين عن أداءنا بكل صراحة، كنا نسعى إلى الفوز لكن لم يحالفنا التوفيق. وأضاف: نعد بأن نعوض جماهيرنا عن الخروج بموسم صفري، جماهير شباب الأهلي ليست معتادة على الخروج من دون بطولات، وسنعمل على تعويضهم في الموسم المقبل.