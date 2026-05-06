تتويج أشبال كلباء بلقبي الدوري العام للكرة الطائرة

حقق فريق أشبال نادي كلباء الرياضي «أ» و«ب» لكرة الطائرة إنجازاً مميزاً، بتتويجهما بلقبي بطولة الدوري العام لموسم 2025–2026، عقب فوزهما المستحق في المباراتين النهائيتين على فريقي نادي الوصل ونادي مليحة بثلاثة أشواط دون رد، في مواجهتي الذهاب والإياب.



وجاء التتويج بعد مسيرة مثالية للفريقين، حيث لم يتعرضا لأي خسارة طوال مشوار البطولة، في تأكيد واضح على جودة العمل الفني والتنظيمي، والجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الفنية بقيادة المدرب عوض إمام، والمدرب التونسي إيهاب خليفي، وبإشراف المدير الفني العام الكابتن أحمد ندا هلال.



شهدت مراسم التتويج حضور أسامة عبدالله قرقاش، نائب رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، والدكتور باسم حسن النقبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد ومستشار رئيسه، إلى جانب راشد سعيد الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.



وعبّر الكندي عن سعادته بهذا الإنجاز المستحق، موجهاً الشكر والتقدير إلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان رئيس النادي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء نائب رئيس النادي، على دعمهما المستمر وحرصهما على متابعة أعمال مجلس الإدارة.



كما ثمّن الكندي الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد بن صقر القاسمي، لما له من إسهام بارز في دعم الأندية وتطوير الأنشطة الرياضية في الإمارة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لخطة النادي الاستراتيجية الهادفة إلى بناء جيل من اللاعبين القادرين على المنافسة والصعود إلى منصات التتويج، بما يسهم في رفد المنتخبات الوطنية بعناصر متميزة، وبما يتماشى مع رؤية مجلس الشارقة الرياضي.



من جانبه، أشاد أسامة عبدالله قرقاش بالمستوى الفني المميز الذي قدمه الفريقان، مثنياً على الجهود الكبيرة للأجهزة الفنية والإدارية، ودورها الحيوي في صقل مهارات اللاعبين، كما نوّه بالدور البارز الذي يقوم به مجلس إدارة نادي كلباء في نشر لعبة الكرة الطائرة والاهتمام بقطاع المراحل السنية، بما يعزز مستقبل اللعبة ويؤسس لقاعدة قوية من المواهب الوطنية.