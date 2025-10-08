ضائقة مالية تحول المصري عبد الوهاب من المصارعة الرومانية إلى الفنون القتالية المختلطة



شكلت ضائقة مالية نقطة تحول في حياة حمدي عبد الوهاب لاعب منتخب مصر السابق في المصارعة الرومانية، بعد أن اضطرته الظروف إلى ترك الرياضة والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل، لكن حبه للرياضة دفعه للعودة إلى حلبات النزال مرة أخرى، ولكن عبر بوابة الفنون القتالية المختلطة.



ويستعد المصري حمدي عبد الوهاب للمشاركة في بطولة UFC 321 التي تستضيفها أبوظبي بصالة الاتحاد آرينا يوم 25 أكتوبر الجاري ضمن أسبوع أبوظبي للفنون القتالية، حيث سيخوض نزالاً ضد كريس بارنيت في منافسات الوزن الثقيل.



ويعد حمدي عبد الوهاب أول مقاتل مصري في منظمة UFC للفنون القتالية، وسيشارك في الحدث لأول مرة له في العاصمة الإماراتية.



وبدأ عبد الوهاب مسيرته الرياضية مع المصارعة الرومانية ومثّل منتخب مصر في العديد من المحافل آخرها دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو، لكن عقب نهاية مشاركته في الأولمبياد، دفعته ظروف مادية وعائلية إلى السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وترك الرياضة، قبل أن يقرر العودة في عام 2018 عبر دخول الفنون القتالية المختلطة.



وقال عبد الوهاب لـ «البيان»: «عندما عدت من المشاركة مع منتخب مصر للمصارعة الرومانية في أولمبياد 2016، وجدت مكافأة زهيدة وغير متوقعة بالنسبة لي، وشعرت أني لم أجد التقدير المناسب، وبسبب الظروف المادية، حيث كنت أترقب ولادة أطفالي التوأم، قررت التخلي عن المصارعة والسفر إلى أمريكا للعمل».



وأضاف: «بعد فترة من الانقطاع شعرت بضرورة عودتي للرياضة، وقادتني الصدفة إلى الفنون القتالية المختلطة عبر أحد الأصدقاء في أمريكا، حيث كنت قد تعرضت لإصابة في العمل، وجمعتني جلسة مع بعض الأصدقاء وكان أحدهم مدرباً، وكنا نشاهد نزالاً للـ UFC على التلفزيون، فأخبرته برغبتي في العودة إلى الرياضة».



وتابع: «نظراً لأن الفرص محدودة في الولايات المتحدة لعودتي للمصارعة الرومانية، اقترحت عليه تجربة الفنون القتالية وأعجب بالفكرة، وبدأت بالفعل في عام 2018 التدرب لمدة سنتين قبل خوض أول نزال في MMA ونجحت في الفوز من الجولة الأولى بعد 9 ثوان فقط».



وأوضح عبد الوهاب أنه أول مصري يدخل رياضة الفنون القتالية المختلطة وتحديداً في منظمة UFC، ويستعد لنزاله الرابع، وقال: «تمثيل مصر في هذه الرياضة شرف ومسؤولية، وسعيد بالدعم والتعليقات الإيجابية التي وجدتها من المشجعين».



وأكد عبد الوهاب جاهزيته لمواجهة كريس بارنيت في منافسات الوزن الثقيل في أبوظبي شهر أكتوبر الجاري، وقال: «ستكون المرة الأولى التي أخوض فيها نزالاً في أبوظبي، وسعيد بالتواجد في العاصمة الإماراتية».



وأضاف أنه يتوقع نزالاً قوياً أمام بارنيت يستمتع به جمهور UFC في أبوظبي، مشدداً على ثقته في قدراته وتحقيقه الفوز من الجولات الأولى.



وعن طموحاته، أكد عبد الوهاب أنه يسعى إلى كتابة تاريخ جديد في رياضة الفنون القتالية المختلطة، خصوصاً وأن هذه الرياضة تتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة، وأنه على ثقة بأن السنوات المقبلة ستشهد ظهور مقاتلين عرب بشكل أكبر وأقوى في كل منظمات الفنون القتالية وليس منظمة UFC فقط.