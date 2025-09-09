برونزية لراشد الصريدي لاعب الفجيرة للفنون القتالية في آسيوية الكاراتيه



تُوج لاعب المنتخب الوطني راشد الصريدي من نادي الفجيرة للفنون القتالية بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب «تحت 21 عاماً»، والتي تستضيفها مدينة شاوغوان الصينية، بمشاركة نخبة من أبرز المنتخبات الآسيوية. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد الدور الريادي لنادي الفجيرة للفنون القتالية في صناعة الأبطال وإهداء الوطن المزيد من الإنجازات القارية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة الإماراتية ورفع رايتها في المحافل الدولية.



وتقدّم النادي بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للكاراتيه، برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، على دعمه المتواصل وحرصه على توفير أفضل الظروف للاعبين من أجل تمثيل الدولة بأفضل صورة، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها بعثة المنتخب الوطني في الصين، والتي أسهمت في تهيئة أجواء مميزة مكنت لاعبينا من تقديم أداء مشرف وحصد هذه الميدالية الغالية.

يذكر أن هذه البرونزية الآسيوية الثانية لنادي الفجيرة للفنون القتالية في هذا الموسم، حيث توجت اللاعبة ماجدة الكتبي بميدالية برونزية آسيوية في لعبة التايكواندو وتعتبر أول ميدالية آسيوية للإناث على مستوى الإمارات في التايكواندو.