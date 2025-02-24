ذهبية للإمارات في ختام الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة



توج إياد عبدالحميد لاعب نادي كلباء للكاراتيه بالميدالية الذهبية «الكوميتيه» وزن فوق 55 كغم، تحت 14 عاماً، في ختام بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه التي أقيمت بالفجيرة، وشهد تحقيق أرقام قياسية جديدة على مستوى الحضور الجماهيري الذي تجاوز حاجز 16228 مشاهداً ومتابعاً على مدار 4 أيام، فضلاً عن تواجد 2300 لاعب ولاعبة من 87 دولة من مختلف قارات العالم كأكبر عدد من اللاعبين يشاركون البطولة.

وتزايدت حصيلة الميداليات العربية في اليوم الأخير على مستوى فئة الكوميتيه تحت 14 عاماً، بعد التتويج بـ 7 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين، من نصيب الإمارات ومصر، لكل من إياد عبدالحميد في وزن فوق 55 كغم، ومي بركات وزن تحت 52 كغم، وفضيتين لكل من: السعودي عبدالرحمن الشمري وزن تحت 55 كغم، والمصري عبدالله سالم وزن تحت 40 كغم، و3 برونزيات لكل من: السعودية سارة السميح، وزن تحت 42 كغم، ومواطنها محمد حربي، وزن تحت 50 كغم، والمصري عمر مراد، وزن تحت 40 كغم، ليرتفع رصيد الميداليات العربية في البطولة إلى 35 ميدالية ملونة، منها 7 ميداليات ذهبية، بواقع 5 لمصلحة لمنتخب مصر، وذهبية لكل من الإمارات والسعودية.

من جانبه، عبر الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحادين العربي وغرب آسيا للكاراتيه عن سعادته بما رآه في البطولة قائلاً: البطولة تميزت بتحطيم الأرقام القياسية من اللاعبين والحكام والتنظيم المميز، منوهاً إلى أن استضافة الفجيرة للحدث منح البطولة قيمة إضافية، وتابع: عندما يتم إسناد بطولة إلى الإمارات تجد المشاركة الكبيرة من معظم دول العالم نظراً للثقة الكاملة من المشاركين بقدرة الإمارات على الخروج بأعلى درجات التنظيم المثالية، موجهاً الشكر إلى اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، لما يقدمه للعبة على مستوى العالم، وأضاف: هناك مساع كبيرة من أجل عودة اللعبة إلى الأولمبياد من خلال الجهد المبذول من اللواء ناصر الرزوقي، والإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.