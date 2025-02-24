تنفيذي الكاراتيه الآسيوي يرسم ملامح بطولاته المقبلة من الفجيرة

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للكاراتيه (AKF) اجتماعه في إمارة الفجيرة، بالتزامن مع بطولة دوري الشباب للكاراتيه 1 التي أقيمت بمجمع زايد في الفجيرة واختتمت يوم أمس الأحد. وترأس الاجتماع اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه (WKF)، بحضور أنطونيو إسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه. ودار النقاش حول تقييم مسار الكاراتيه في آسيا، واستعراض مدى التقدم الذي أحرزته الرياضة في القارة. كما تمت مناقشة الاستعدادات للبطولات المقبلة، وأهمها بطولة آسيا للكبار المقررة في مايو بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وبطولة الفئات العمرية المقرر إقامتها في سبتمبر بالصين.

بدوره، أشاد اللواء ناصر الرزوقي بما دار في الاجتماع من مناقشات لتطوير وإثراء اللعبة على المستوى القاري والعالمي، وقال: "خلال الاجتماع تم طرح أجندة الاتحاد الآسيوي، ومناقشة ما تم إنجازه عام 2024، واستعراض البطولات التي ستقام بالقارة الصفراء خلال 2025 و2026".

من جهته، أعرب أنطونيو إسبينوس عن تفاؤله بتطور الكاراتيه في آسيا، قائلاً: "تشهد رياضة الكاراتيه نمواً استثنائياً في القارة، لافتاً إلى أن اللواء ناصر الرزوقي لعب دوراً محورياً في هذا التقدم، مما جعل الكاراتيه واحدة من أكثر الرياضات شعبية وإثارة في آسيا." وأضاف: "أود أن أتوجه بالشكر إلى اللواء ناصر الرزوقي على جهوده المتواصلة ودعمه الكبير، حيث أسهمت رؤيته وقيادته في تعزيز مكانة الكاراتيه، ليس فقط في آسيا ولكن على مستوى العالم."

من جانبه، صرح راشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، بأن الاجتماع شهد العديد من القرارات والتوصيات، وتمت مناقشة موسم 2026-2027، وكذلك البطولة المقررة وتحديد مايو المقبل موعداً لبطولة آسيا في طشقند 2025 للناشئين. وفي سبتمبر، تُقام بطولة الرجال في جوانزهو الصينية. وتقدمت 4 مدن لاستضافة بطولة آسيا 2026، وهي الرياض بالسعودية، هونغ كونغ، عشق آباد في تركمنستان، وآستانة في كازاخستان. كما تم مناقشة آخر التقارير الخاصة بالاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية 2026 المقرر لها مدينة ناجويا في اليابان.

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