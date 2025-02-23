اتحاد الإمارات للكاراتيه يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الكازاخستاني

في خطوة تعزز العلاقات الرياضية الدولية، بالتزامن مع بطولة دوري الشباب للكاراتيه 1، الفجيرة 2025، وقع اتحاد الإمارات للكاراتيه اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الكازاخستاني للكاراتيه، وذلك بهدف تبادل الخبرات وتعزيز سبل تطوير اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

وجرت مراسم التوقيع خلال اجتماع رسمي حضره عدد من رؤساء الاتحادات العربية والآسيوية وكبار المسؤولين من الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الشراكة في دعم برامج التدريب وتنظيم المعسكرات المشتركة وتطوير الحكام والمدربين، بما يساهم في رفع مستوى رياضة الكاراتيه في كلا البلدين.

وقع الاتفاقية راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، وبولات كفلاكات نائب رئيس الاتحاد الكازاخستاني للكاراتيه، بحضور سعادة اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وسعادة ألماز تاسبولات القنصل العام لجمهورية كازاخستان.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الاتحاد لتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير اللعبة، مشيرًا إلى أن كازاخستان تُعد واحدة من الدول الرائدة في رياضة الكاراتيه، ما يجعل هذه الشراكة فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتطوير المواهب الواعدة.

من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد الكازاخستاني للكاراتيه عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته رياضة الكاراتيه في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدًا حرصه على تعزيز العلاقات بين الاتحادين بما يخدم تطور اللعبة.

وتشمل الاتفاقية تنظيم معسكرات تدريبية مشتركة، واستضافة بطولات ودورات تأهيلية للحكام والمدربين، إلى جانب تبادل الزيارات بين الفرق الوطنية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير رياضة الكاراتيه في البلدين.

يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للكاراتيه لتعزيز مكانة الدولة في المحافل الرياضية الدولية، واستقطاب أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى اللعبة على مختلف الأصعدة.

وفي الختام، تم تبادل الهدايا التذكارية والدروع بين الطرفين.