18 ميدالية ملونة حصيلة العرب بالدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة

زار الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، فعاليات بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب، المقامة حالياً بمجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، وتابع جانباً من النزالات القوية بين اللاعبين واللاعبات، وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس، إلى جانب اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، وعدد من رؤساء الاتحادات العالمية وأعضاء مجلس اتحاد الإمارات للكاراتيه. وقام اللواء "م" ناصر الرزوقي بإهداء الشيخ عبد الله الشرقي درع اتحاد الكاراتيه.

على صعيد متصل، تواصلت لليوم الثاني على التوالي منافسات البطولة، التي برز فيها لاعبو ولاعبات الدول العربية المشاركون في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب، المقامة حالياً في الفجيرة (الفجيرة 2025)، والتي تجري منافساتها على مجمع زايد الرياضي، بأداء لافت ومميز خلال أول يومين من انطلاقة الحدث. ووصلت محصلة اللاعبين واللاعبات العرب إلى 18 ميدالية ملونة، بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و13 برونزية، وهي محصلة تؤكد التطور العربي للعبة في ظل وجود عدد كبير من المشاركين يفوق 2300 لاعب ولاعبة، يمثلون 87 دولة من مختلف دول العالم.

وعلى مستوى الميداليات الذهبية، نالت ياسمين ذهبية الكوميتيه ضمن وزن 66 كجم، فيما كانت الذهبية الأخرى من نصيب السعودي عبد الله القحطاني في الكوميتيه بمنافسات الشباب وزن فوق 76 كجم. ووصل عدد الميداليات الفضية إلى 3 ميداليات، بفوز المصرية رؤى محمد في الكوميتيه (شابات)، وزن فوق 66 كجم، وزميلها محمد صلاح الدين وزن فوق 76 كجم للشباب، والسعودي سلطان القحطاني في الكوميتيه تحت 21 عاماً وزن تحت 60 كجم.

أما على مستوى الميداليات البرونزية، فقد تم تتويج اللاعبين العرب بعدد 13 ميدالية، من خلال فوز المصري علي ضاحي في الكاتا شباب، وزميلته كنزي زيدان وزميلتها كنزي عبد الرحيم في وزن تحت 53 كجم كوميتيه شابات، ومريم طنطاوي وزن تحت 66 كجم في كوميتيه، وفوق 66 كجم ملك البربري، والأردني هاني رشيد وزن تحت 55 كجم، والكويتي عبد الهادي العجمي وزن تحت 55 كجم للشباب، والتونسي محمد رحيمي في كوميتيه الشباب وزن تحت 76 كجم، والتونسية مريم التايب وزن تحت 68 كجم تحت 21 عاماً للشابات، والسعودي عبد العزيز السيف تحت 21 عاماً في كوميتيه تحت 67 كجم، وزميله أنس الزهراني تحت 21 عاماً كوميتيه وزن تحت 84 كجم، وفي نفس الوزن المصري أشرف المنياوي، والليبي نوري عبد السلام وزن فوق 84 كجم في كوميتيه تحت 21 عاماً للشباب.

ثقة الاتحاد الدولي

وصف مروان سنكل، نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، النسخة الحالية المقامة بالفجيرة بأنها مميزة واستثنائية بكل المقاييس، مشيراً إلى أن هذا النجاح هو ثمرة جهد وعمل منظم من جميع أعضاء الاتحاد برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي.

وقال: "تعودنا في اتحاد الكاراتيه، ومع تنظيم كل بطولة، أن تكون مختلفة عن النسخة التي سبقتها من حيث التنظيم والإخراج إلى جانب المشاركات، لافتاً إلى الثقة التي منحها لهم الاتحاد الدولي للعبة والتي لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة جهد منظم على مدار سنوات طويلة، وفريق عمل كبير، منوهاً إلى أن تزايد الأعداد من بطولة لأخرى دليل على النجاح، وذلك على مستوى بطولة الدوري العالمي للشباب تحديداً".

وتابع سنكل حديثه قائلاً: "عدد ملاعب البطولة وصل إلى 8 ملاعب بدلاً من 6 ملاعب في السابق، وذلك لاستقبال العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات، والإمكانات المتوافرة لدينا تجعلنا نقبل التحديات، والاتحاد الدولي للعبة يدرك تماماً أنه بمقدورنا توفير كل سبل النجاح لأي بطولة نقوم بتنظيمها، سواء على مستوى الناشئين والشباب والرجال والسيدات، وهو أمر يدعونا جميعاً للفخر". كما امتدح حفل الافتتاح الذي ربط بين الماضي والحاضر، واستشراف المستقبل.