اتحاد الكاراتيه يستعد لتنظيم النسخة الثالثة لـ«الدوري العالمي» بالفجيرة

يستعد اتحاد الإمارات للكاراتيه لتنظيم «النسخة الثالثة» لبطولة الدوري العالمي بالفجيرة، في الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2025، وأعلن اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ترحيبه بلاعبي ولاعبات العالم للشباب قبل انطلاقة البطولة في فبراير المقبل. وقال: «أرحب بالجميع في دوري شباب الكاراتيه 2025، حيث نجتمع معاً في الفجيرة».

وأضاف: «فخورون بأن تكون النسخة الجديدة أيضاً من الحدث العالمي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة».

وقال الرزوقي: «ندعوكم للاستمتاع بجمال وكرم الدولة، ممثلاً في ضيافة الفجيرة، والطقس مثالي في هذا الوقت من العام، وأدعو شباب العالم لاغتنام الفرصة لاستكشاف كل ما تقدمه الفجيرة، والدولة من جبال مذهلة وسواحل هادئة، والثقافة النابضة بالحياة في إماراتنا الأخرى، وأتمنى أن تكون التجربة غنية خارج الساحة كما هي داخلها».

وأضاف: «بطولة الشباب هذه ليست مجرد منافسة؛ إنها احتفال بالوحدة والمهارة والروح الرياضية، إنها فرصة للاعبي الكاراتيه الشباب من جميع أنحاء العالم للالتقاء والتعلم والنمو وتجسيد القيم، التي تحدد الكاراتيه (الشرف والاحترام والانضباط)، وتدرب كلاً منكم بلا كلل ليكون هنا، وكل مباراة وكل (كاتا) تمثل الالتزام، الذي قطعتموه على أنفسكم تجاه هذا الفن النبيل».

وقال: «دعونا نجعل دوري شباب الفجيرة للكاراتيه حدثاً لا يُنسى».

الجدير بالذكر أن اتحاد الإمارات للعبة الكاراتيه سبق أن نظم النسختين الأولى والثانية من البطولة، والتي لقيت استحساناً كبيراً من قبل الوفود المشاركة، ومن الاتحاد الدولي للعبة.