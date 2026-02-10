أرقام قياسية ومفاجآت عالمية في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه – الفجيرة 2026

تنطلق الخميس المقبل بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه 2026، التي تستضيفها إمارة الفجيرة في مجمع زايد الرياضي خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، بمشاركة دولية تقارب 3000 مشارك بين لاعبين ومدربين وحكام ووفود رسمية، حيث بلغ عدد اللاعبين المشاركين 2338 لاعباً ولاعبة يمثلون 93 دولة، إضافة إلى 436 حكماً ضمن الدورة المصاحبة للحدث، و159 حكماً دولياً لإدارة المنافسات، إلى جانب مشاركة 505 مدربين معتمدين، في تأكيد واضح على المكانة المتنامية للفجيرة كوجهة عالمية للألعاب القتالية.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الإمارات للكاراتيه، اليوم، بمدينة ألف للإبداع حضره عدد من القيادات الرياضية والإعلامية، راشد عبدالمجيد آل علي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، والمهندس حميد شامس الزرعوني الأمين العام للاتحادين العربي والإماراتي للكاراتيه ومدير البطولة، والدكتور عبدالله سيف البادي الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه والمنسق العام للبطولة.



من جهته، أكد راشد عبدالمجيد آل علي أن البطولة تحظى بزخم إعلامي ومجتمعي كبير، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي تشهده نسخة الفجيرة يعكس مكانة الإمارة ودورها في دعم الرياضات القتالية وتعزيز حضور رياضة الكاراتيه على المستوى الدولي. وأضاف أن قيادة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، أسهمت في تعزيز العمل المؤسسي وبناء علاقات متميزة مع الاتحاد الدولي، ما ساعد على تحقيق هذه النجاحات.



بدوره، أوضح المهندس حميد شامس الزرعوني مدير البطولة أن استضافة الفجيرة للبطولة للعام الرابع على التوالي تؤكد مكانتها كعاصمة عالمية للألعاب القتالية، مشيراً إلى أن النجاح المستمر يأتي نتيجة البنية التحتية المتطورة والتنظيم الاحترافي الذي يميز الإمارة ومجمع زايد الرياضي.



من جانبه، أكد الدكتور عبدالله البادي المنسق العام للبطولة أن الأرقام القياسية للمشاركات تعكس النمو المتسارع للبطولة وثقة الاتحادات الدولية بها، مشيراً إلى أن نسخة 2026 تعد الأكبر من حيث عدد المشاركين والتنوع الجغرافي.

ونوه بأن الحدث سيشهد العديد من المفاجآت والفعاليات المصاحبة، من بينها سحوبات على تذاكر سفر إلى مومباي وكانور مقدمة من مطار الفجيرة الدولي للحضور والزوار، إلى جانب تحقيق فوائد كبيرة لرياضة الكاراتيه على المستويين المحلي والدولي، ما يجعل بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه 2026 محطة رياضية عالمية بارزة.