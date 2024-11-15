محمد المرزوقي: «عالمية أبوظبي» بمثابة أولمبياد للجوجيتسو



أكد محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي باتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، أن النسخة السادسة عشر من البطولة، حققت العديد من المكتسبات والأرقام القياسية على جميع الأصعدة، سواء من حيث عدد المشاركين أو الحضور الجماهيري المميز واللافت، إلى جانب الأثر الرياضي والاجتماعي والسياحي والتنوع الثقافي.

ووصف المرزوقي بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بأنها قبلة لاعبي ولاعبات الجوجيتسو حول العالم، باعتبارها البطولة الأقوى والأضخم على صعيد اللعبة، مشيراً إلى أن النسخة الحالية شهدت العديد من الجوانب الإيجابية، وتطور المستويات الفنية في مختلف الفئات.

وقال في تصريحات صحافية: «البطولة أصبحت بمثابة أولمبياد في رياضة الجوجيتسو، وتمثل حلماً لجميع اللاعبين حول العالم، من أجل المشاركة بها، والوجود في الحدث الذي يضم الآلاف من اللاعبين، بدليل أن النسخة الحالية شهدت مشاركة 9000 لاعب ولاعبة، وهو رقم قياسي».

وأضاف: «تميزت البطولة في نسختها الـ 16 بالأثر الاجتماعي والثقافي، والذي شكل إرثاً ومرجعاً لكافة المشاركين، وشاهدنا قيم رياضة الجوجيتسو النبيلة، كيف انعكست بشكل واضح وملموس على الممارسين للعبة، كما حققت الفئات المختلفة خلال البطولة الحالية نجاحاً كبيراً، لا سيما خلال مهرجان الصغار، ومنافسات الباراجوجيتسو، كمصدر إلهام للجميع في العزيمة والإرادة وتحدي الصعاب».

مكتسبات

وتابع: «من أبزر مكتسبات البطولة، مشاركة أعداد هائلة في فئة الناشئين، والتي وفرت الاحتكاك مع لاعبين من أكثر من 137 دولة، وباتت البطولة بمثابة فرصة ذهبية لتنمية وتطوير قدرات اللاعبين، وأفضل حدث لقياس مدى التطور الفني في مختلف الفئات والأوزان والأحزمة».

وأوضح أن الحضور الجماهيري المميز واللافت خلال المنافسات على مدار أيام البطولة كاملة، شكّل لوحة رائعة، أضفت أجواء حماسية على النزالات، لافتاً إلى أن الأهم من عدد الحضور الجماهيري، أن البطولة شهدت وجود كافة شرائح المجتمع وأفراد الأسرة والعائلة بالكامل لدعم منتسبيها، ما عكس مدى أهمية الكرنفال الرياضي العالمي.

وأشاد المرزوقي بدور الرعاة والشركاء الاستراتيجيين، وقال: «نقدر الجهود الكبيرة التي قدمها الرعاة لإنجاح الحدث، وأيضاً تفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي كان له دور مميز في خروج البطولة بالشكل الأمثل».

وأضاف أن المستوى الفني جاء قوياً للغاية، وشهد تطوراً كبيراً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبالتعاون مع اللجان الفنية، يقوم بقياس تطور المنافسات فنياً لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، تعود بالإيجاب على لاعبي الإمارات، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تتضاعف أجواء الإثارة مع النزالات النهائية لمنافسات المحترفين مع ختام البطولة.

واختتم محمد المرزوقي تصريحاته، مؤكداً أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يعمل وفق استراتيجيات وخطط واضحة، وعبر فرق عمل موزعة في جميع الاتجاهات، وأن الأعوام المقبلة ستشهد بطولات أكثر، ونشاطاً مضاعفاً لاتحاد الجوجيتسو.