محمد الظاهري: 60 % من المشاركين في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو» من خارج الإمارات

أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المقامة حالياً بصالة مبادلة آرينا بالعاصمة أبوظبي، شهدت العديد من الأرقام الإيجابية والقياسية التي انعكست بشكل واضح على البطولة الأفضل في رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، مشيراً إلى النسخة الحالية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد اللاعبين المشاركين من خارج دولة الإمارات.

وقال: «النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أكدت أنها الأكبر في رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، ونحن نتحدث عن أرقام في غاية الأهمية أبرزها أن 60 % من عدد اللاعبين المشاركين في البطولة من خارج دولة الإمارات، إضافة إلى أن اللاعبين واللاعبات من خارج الدولة اعتادوا على الحضور مع أصدقائهم أو عائلاتهم وأسرهم مما أسهم بشكل كبير في تعزيز القطاعين الاقتصادي والسياحي بالدولة».

وأضاف: «بلا شك يعود العدد القياسي للاعبين واللاعبات في البطولة والذي وصل إلى نحو 9000 لاعب ولاعبة إيجابياً على البطولة من النواحي كافة، سواء من الناحية الفنية في الجوجيتسو أو كذلك من الجانبين الاقتصادي والسياحي والتعريف بثقافة وهوية وإرث دولة الإمارات نظراً لارتفاع عدد القادمين لمتابعة منافسات البطولة».

هدف

وتابع: «هدفنا في المقام الأول هو تطوير ورفع مكانة وشأن رياضة الجوجيتسو، ولكن في الوقت نفسه هناك أهداف أخرى لمثل هذه البطولات العالمية، حيث يحرص المهتمون على الحضور لمتابعة المنافسات، إضافة إلى زيارة الأماكن السياحية والتعرف على الثقافة الإماراتية، ونرى ردود أفعال إيجابية للغاية، حيث لا ينسى الحضور سواء لاعبين أو متابعين زياراتهم وما شاهدوه من تطور في الإمارات في المجالات كافة».

وأشار الظاهري إلى أن البطولة شهدت تغيرات عدة منذ انطلاقتها قبل 16 عاماً، وتطوراً في كل نسخة عن سابقتها، بدليل أعداد المشاركين، إضافة إلى مهرجان الصغار، ومنافسات الناشئين والأساتذة، وكلها تصب في مصلحة اللعبة.

وأكد أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يركز في خططه الاستراتيجية على الناشئين والعناصر الشابة، وأن تواجدهم في البطولة يسهم بشكل كبير في الاحتكاك مع لاعبين آخرين من دول مختلفة، ويتعرفون على مستوياتهم وأين يقفون في المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن الاتحاد يسخر كل جهوده من أجل توفير كل الدعم للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية في كل المراحل السنية لتطوير مستوياتهم لتحقيق إنجازات ترفع علم الإمارات في البطولات الإقليمية والقارية والعالمية، بما يصب في النهاية لمصلحة المنتخب الوطني.