سيف القبيسي: طموحي الذهب في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»



أكد سيف القبيسي لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدة للجوجيتسو أنه يتطلع إلى المنافسة بقوة على الميدالية الذهبية في وزن 85 كيلوغراماً بالحزام البني، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة قدمت دعماً كبيراً من أجل تطوير رياضة الجوجيتسو في الإمارات.

وقال: «أطمح إلى تحقيق الذهب في النسخة الحالية من البطولة رغم أنها المشاركة الأولى لي في منافسات الحزام البني، وأعتقد أن هذه النسخة هي الأكبر والأقوى في تاريخ رياضة الجوجيتسو نظراً للعدد القياسي من اللاعبين واللاعبات، إلى جانب تواجد نخبة وأفضل اللاعبين المحترفين على مستوى العالم».

وأضاف: «حققت في نسخة العام الماضي ميدالية برونزية في وزن 85 كيلوغراماً في الحزام البنفسجي، وعيني على المركز الأول خلال مشاركتي هذا العام، بالتأكيد البطولة هي الأقوى من الناحية الفنية وتشهد ندية كبيرة بين المتنافسين، وحضرت للبطولة بصورة جيدة مع الطاقم التدريبي، آمل الوصول للنهائي واللعب ضد البرازيلي بابلو كوسوديو والفوز بالذهبية».

وأشاد القبيسي بما وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد رياضات الفنون القتالية وضعتها كعاصمة للفنون القتالية بجميع أنواعها في منطقة الشرق الأوسط، وأن هذه المكانة جاءت بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة التي لولاها لما شهدنا ذلك التطور.

من جهته، أبدى البرازيلي غابرييل فيغارو مدرب نادي الوحدة ارتياحه لتحضيرات اللاعبين للبطولة، مؤكداً أن الاستعدادات جاءت ممتازة فنياً وبدنياً وذهنياً.

وتوقع غابرييل تحقيق أكثر من بطل إماراتي لإنجاز خلال النسخة الحالية من البطولة، وقال: «نتوقع نتائج جيدة للغاية، وتألقاً أكثر من بطل، وهناك لاعبون من نادي الوحدة مثل زايد الشامسي في الحزام البنفسجي، وسيف القبيسي في الحزام البني، والثلاثي عمر ومحمد السويدي وعمر الفضلي في الحزام الأسود، وأعتقد أن لاعبينا قادرون على صنع التاريخ في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، خصوصاً وأن المستويات أصبحت متقاربة لاسيما مع اللاعبين البرازيليين».