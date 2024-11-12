لاعب جوجيتسو برازيلي يحقق حلمه في «عالمية أبوظبي»

في اللحظة الأخيرة، تمكن لاعب الجوجيتسو البرازيلي، إيتالو داسيلفا فرينسا، من تحقيق حلمه بالمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لأول مرة في حياته، بعدما قادته الصدفة إلى فرصة تحقيق شغفه والتواجد بين أقوى بطولات الجوجيتسو في العالم.

وكشف داسيلفا عن قصة مشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث لم تكن تتوفر له ولوالديه الإمكانيات المادية للقدوم إلى أبوظبي، وذلك ضمن العديد من القصص التي شهدتها البطولة على مدار السنوات السابقة.

وقال داسيلفا الذي يبلغ من العمر 18 عاماً: ارتبطت بالجوجيتسو منذ صغري، وأردت أن أصبح لاعباً يسير على خطى الأبطال البرازيليين في اللعبة، وأتدرب في إحدى الأكاديميات بمدينة ريو دي جانيرو التي نشأت وأعيش بها مع أسرتي المتواضعة، وفي أحد الأيام أخبرني المدرب أنه بإمكاني المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بعد تلقي الأكاديمية دعوة بإمكانية مشاركة عدد من اللاعبين في البطولة، وأخبرني بضرورة تدبر أمري لحجز تذاكر السفر، ولكن لم يكن معي المال الكافي لتحقيق ذلك.

وأضاف: في أحد الأيام جاءني والدي وأخبرني ومنحني نقوداً تدبرها من أحد معارفه ودخلت بها سحب لليانصيب، وقبل وقت قصير من بداية البطولة، فوجئت بأنني فزت بمبلغ من اليانصيب، إلى جانب أنني كنت أحتفظ بمبلغ بسيط آخر من بعض المساعدات التي تلقيتها من أصدقائي ومعارفي، وجرى كل شيء بسرعة فائقة لم أكن أتوقعها، سواء في استخراج جواز السفر أو الحصول على التذكرة لأبوظبي في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب المشاركة.

وتابع: كل شيء حدث بشكل لم أتخيله على الإطلاق، وصديقتي كذلك نجحت في توفير مبلغ للحضور للبطولة حيث إنها تمارس الجوجيتسو أيضاً، وكان السفر إلى أبوظبي أول رحلة طيران في حياتي، لا يمكنني وصف شعوري عندما حققت حلمي بالتواجد في هذا الحدث العالمي والبطولة الأقوى والأفضل في عالم الجوجيتسو.

وأشار داسيلفا إلى أنه شارك في البطولة في منافسات الهواة في وزن 77 كيلوجراماً حيث لا يزال يمتلك الحزام الأبيض، مبيناً أن التواجد والوقوف بين نخبة أبطال اللعبة هو أمر رائع في حد ذاته، لافتاً إلى أنه لا يزال في مرحلة الدراسة ويمارس الجوجيتسو في نفس الوقت، ويطمح إلى الوصول إلى أبعد مدى على مستوى الجوجيتسو العالمي كونه لا يزال صغيراً في السن والمستقبل أمامه، وسيواصل الاجتهاد في التدريبات للوصول إلى أهدافه.

وقال: أشكر كل من ساعدني على تحقيق أمنيتي بالحضور إلى أبوظبي والمشاركة في بطولة عالمية للمرة الأولى في حياتي، ولا يمكنني نسيان كل اللحظات سواء الصعبة أو الجميلة التي مررت بها خلال الفترة الماضية للمشاركة في هذا الحدث الذي أضاف لي الكثير، وآمل أن أتواجد في البطولة في العام المقبل.

وتتواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ16 بنجاح كبير، حيث تشهد النسخة الحالية مشاركة قياسية لـ9000 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات سواء مهرجان الصغار، ومنافسات الشباب، والأساتذة، والمحترفين، وتبدأ اليوم، الثلاثاء، منافسات الأساتذة على مدار يومين، فيما تختتم بمنافسات المحترفين بمشاركة نجوم العالم يومي الخميس والجمعة.