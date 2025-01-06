حمدان النجار.. موهبة جوجيتسو صاعدة وضع قدميه على طريق الأبطال

فرض حمدان النجار، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، نفسه كموهبة صاعدة في عالم رياضة الجوجيتسو بعد تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة كأفضل لاعب ناشئ في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت مؤخراً في العاصمة أبوظبي.

ويعد حمدان النجار «16 عاماً» واحداً من اللاعبين الناشئين الذين وضعوا أقدامهم على طريق الأبطال، ونجح في أن يؤكد قدراته وإمكانياته العالية في الجوجيتسو، ليتوج بجائزة أفضل لاعب إماراتي تحت 16 سنة عقب ختام بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أقوى بطولات هذه الرياضة في العالم على الإطلاق.

وكشف حمدان النجار أنه يطمح للوصول إلى العالمية والسير على نهج أبرز الأبطال على مستوى العالم في المستقبل، مؤكداً أن فوزه بجائزة أفضل موهبة تحت 16 عاماً في الجوجيتسو مجرد بداية لطريق يحلم خلاله للوصول إلى منصات التتويج وتشريف الإمارات في مختلف المحافل.

وقال النجار لـ «البيان»: بدأت رياضة الجوجيتسو منذ عمر صغير عن طريق عمي الذي وجهني نحو ممارسة الجوجيتسو، وتابع معي مشواري في البدايات، قبل أن أمارس رياضة الجودو لمدة عامين ونصف العام، ثم العودة مرة أخرى للجوجيتسو.

وأضاف: عائلتي منحتني الثقة عندما لمست رغبتي في ممارسة الجوجيتسو، ووالدي كان يحفزني طوال الوقت من أجل تطوير نفسي رغم أنه لم يكن يمارس الجوجيتسو، ولكنه كان يدرك أنها رياضة نبيلة ويعطيني الثقة والدافع لبذل الجهد في التدريبات، وأعلم أن الطريق لا يزال طويلاً، وأنني مطالب ببذل أقصى ما لدي للوصول إلى أهدافي.

ونجح حمدان النجار في إحراز ذهبية وزن 42 كجم، خلال منافسات الناشئين ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتوج قبلها بذهبية في بطولة العالم للناشئين في اليونان مؤخراً، وضعته كأفضل لاعب إماراتي تحت 16 عاماً.

وأكد النجار، أنه يضع بطولة العالم وبطولة آسيا نصب عينيه في العام المقبل، وأن يحصد لقب أفضل لاعب تحت 18 عاماً في النسخة المقبلة من البطولة، وقال: شعور لا يوصف أن أتوج بجائزة أفضل ناشئ إماراتي تحت 16 عاماً، وأشكر المدربين الذين عملوا معي في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والدعم الكبير الذي وجدته من كل القائمين على رياضة الجوجيتسو لوضعي على الطريق الصحيح.

وعن هواياته بعيداً عن الجوجيتسو، كشف النجار أنه يعشق كرة القدم ويشجع نادي ريال مدريد الإسباني، ويعد الفرنسي كيليان مبابي لاعب «الميرينغي» أفضل لاعب بالنسبة له، لافتاً إلى أن ممارسة الجوجيتسو لا تعيقه عن دراسته، ويطمح إلى أن يكون ضابط شرطة في المستقبل.