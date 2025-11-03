6 كؤوس لجودو الفجيرة للفنون القتالية في دولية خورفكان



تألق نادي الفجيرة للفنون القتالية بمشاركته في بطولة خورفكان الدولية للجودو التي أقيمت على مدار يومين، وحصل على 6 كؤوس هي: «فئة الأشبال وفئة أشبال مواطنين وفئة شباب دولي وفئة الشباب المواطنين»، كما حصل النادي على لقبين في فئة الإناث، بدءاً بكأس المركز الثاني لفئة الأشبال، وكأس المركز الأول فئة الناشئات، وحصل لاعبو نادي الفجيرة على مجموع 54 ميدالية ملونة توزعت كالتالي «24 ذهبية و15 فضية و15 برونزية».

شارك في البطولة 320 لاعباً ولاعبةً من 27 دولة، وجرت البطولة وسط منافسة قوية وأداء يعكس روح الفريق والعزيمة، وتعد دولية خورفكان ثاني أكبر بطولة بعد دولية أبوظبي.