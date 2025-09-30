86 ميدالية ملونة لـ«الفجيرة للفنون القتالية» في افتتاحية الموسم



استهلّ نادي الفجيرة للفنون القتالية الموسم الرياضي الجديد 2025-2026، بالمشاركة في بطولتي أبوظبي الدولية للجودو والاتحاد للمبارزة وحقق في البطولتين 86 ميدالية ملونة، بعد تمكن النادي من الفوز بـ 43 ميدالية في البطولتين، حيث توج لاعبو ولاعبات الجودو بالنادي بـ 17 ميدالية ذهبية و9 فضيات و17 برونزية في بطولة أبوظبي الدولية، كما ظفر لاعبو المبارزة بـ 17 ذهبية و 8 فضيات و 17 برونزية في بطولة الاتحاد للمبارزة.

وأنهى نادي الفجيرة للفنون القتالية استعداداته للموسم الجديد، حيث قام بتنظيم تدريبات مكثفة ومعسكرات داخلية وخارجية تهدف إلى تعزيز الأداء الفني وتحسين المهارات.



من جانبه، أكد نادر أبوشاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن هذه الترتيبات تهدف إلى تجهيز جميع لاعبي النادي للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الاستعدادات انعكست إيجابياً على النتائج الأولية للموسم الجديد بعد تصدره ترتيب الأندية في المنافسات، وكذلك حصد المركز الأول لجميع الفئات في البطولتين، منوهاً إلى أن النجاح يعكس الجهود المتواصلة للاعبين والمدربين، ويعزز مكانة النادي في الساحة الرياضية.