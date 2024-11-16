جيك بول .. اليوتيوبر الذي هزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون

انتهت العودة المثيرة للجدل لأسطورة الملاكمة في الوزن الثقيل الأمريكي مايك تايسون بالهزيمة في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث حقق جيك بول، اليوتوبر الذي تحول إلى ملاكم، الفوز بالإجماع على بطل الوزن الثقيل السابق البالغ من العمر 58 عامًا.

ويعتبر تايسون، أحد أبطال الوزن الثقيل الأكثر إثارة للخوف في نفوس خصومهم على الإطلاق وذلك خلال أوج شهرته في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، وكانت هذه أول مباراة معتمدة له منذ عام 2005، الذي خاض مباراة استعراضية أمام روي جونز في عام 2020.

ولم يبد تايسون، الذي يخوض أول نزال احترافي له منذ ما يقرب من عشرين عامًا، أي التزام عندما سُئل عما إذا كان سيعود إلى الحلبة مرة أخرى.

وقال بول إنه يستطيع الآن القتال ضد أي شخص يريده، وربما حتى المكسيكي كانيلو ألفاريز، بعد أن كان عامل الجذب الرئيسي في الحدث الضخم الذي جذب 72300 من مشجعي الملاكمة، وأكثر من 120 مليون شخص على Netflix.

جيك بول هو شخصية متعددة المواهب، حيث يعمل كملاكم محترف، ممثل، ويوتيوبر. وُلد في 17 يناير 1997 في كليفلاند، أوهايو، الولايات المتحدة.

بدأ بول مسيرته من خلال مقاطع فيديو انتشرت على منصة "فاين" (Vine) التي توقفت عن العمل لاحقًا، وفي غضون عام واحد تقريبًا قبل إغلاق المنصة، جمع بول أكثر من 5 ملايين متابع وحصد أكثر من ملياري مشاهدة.

أدى هذا النجاح إلى إطلاق قناة يوتيوب مع شقيقه لوغان، حيث قدما مقاطع فيديو تعتمد على المقالب موجهاً محتوى قناته لجمهوره من الشباب.

أتاحت تجربته على يوتيوب له بعض الفرص في التمثيل، حيث لعب دورًا في مسلسل "Bizaardvark" على قناة ديزني من عام 2016 إلى 2018، وخلال مسيرته القصيرة في التمثيل، واصل بول النشر بانتظام على قناته التي تضم الآن أكثر من 20 مليون مشترك، ويعتبر الفيديو الأكثر شهرة له هو الفيديو الموسيقي لأغنيته "It's Everyday Bro"، الذي حقق أكثر من 301 مليون مشاهدة على مدار سبع سنوات.

يواصل بول النشر على قناته حتى الآن، لكن معظم المحتوى يدور حالياً حول تدريباته للنزالات القادمة، ويطرح أحيانًا مقاطع جولات في قصره أو فيديوهات عن عطلاته، لكن هذه النوعية أصبحت نادرة نسبيًا.

صنّفته قائمة "فوربس" من بين أعلى منشئي المحتوى على يوتيوب أجراً، وفي عام 2022، احتل المرتبة الأولى في قائمة "فوربس" للرياضيين الأعلى أجراً في العالم بعد احترافه الملاكمة.

كان أول ظهور له في الملاكمة الاحترافية ضد AnEsonGib في يناير 2020، وتوالت مبارياته، لاسيما ضد الملاكمين المحترفين أندريه أوغست وريان بورلاند.

في عام 2021، أسس بول "العروض الترويجية الأكثر قيمة"، وهي نوع من الترويج للملاكمة من خلال منصات مواقع التواصل، تلتها شركة رأسمال استثماري، لكنه في فبراير 2023، خسر أمام تومي فيوري في مباراته الأولى ضد ملاكم محترف نشط.

في مقابلة يوم الأربعاء، أعلن بول أنه يخوض هذا النزال ضد تايسون بهدف الحصول على 40 مليون دولار وتحقيق فوزه بالضربة القاضية على البطل السابق.

متى بدأ جيك بول مسيرته في الملاكمة؟

بدأ بول مسيرته في الملاكمة في أغسطس 2018 من خلال نزال استعراضي ضد ديجي أولاتونجي، حيث فاز بول بالضربة الفنية القاضية.

جاءت أول مباراة احترافية له ضد أنيسون جيب في يناير 2020، ومنذ ذلك الحين، يحمل بول سجلًا من 10 انتصارات مقابل خسارة واحدة، وكانت تلك الخسارة في فبراير 2023 أمام تومي فيوري.

خاض بول نزاله الأخير في 20 يوليو من هذا العام ضد مايك بيري، وفاز في الجولة السادسة بالضربة القاضية الفنية، وكان من المقرر أن يكون هذا التاريخ موعد نزاله ضد تايسون، لكن نوبة قرحة معدية تعرض لها تايسون تسببت في تأجيل النزال.