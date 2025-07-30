وفاة أوليفيراس بطلة العالم السابقة في الملاكمة

ذكرت تقارير إعلامية أرجنتينية، أمس، أن الملاكمة السابقة أليخاندرا أوليفيراس، بطلة العالم في أربع فئات للوزن، فارقت الحياة عن 47 عاماً بعد إصابتها بسكتة دماغية.

وفازت أوليفيراس بألقاب بطلة العالم في فئات وزن فوق الديك، والريشة، والخفيف، وخفيف الوسط، خلال مسيرتها الاحترافية التي امتدت 12 عاماً. وفازت بـ33 نزالاً، بينها 16 بالضربة القاضية، في حين خسرت ثلاثة وتعادلت في اثنين، قبل اعتزالها الملاكمة عام 2017.

وقال مجلس الملاكمة العالمي في بيان: «نشعر بحزن عميق لرحيل بطلتنا، سيبقى إرثها خالداً في ذاكرتنا وقلوبنا».