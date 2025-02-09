وفاة الملاكم الأيرلندي كوني متأثراً بإصابة في الدماغ

أعلن مروج نزالات ملاكم وزن الريشة الأيرلندي جون كوني وفاته متأثرا بإصابة في الدماغ بعد أسبوع من توقف أول محاولة للدفاع محليا عن لقبه أمام الويلزي نيثن هاولز في الجولة التاسعة.

وقال مارك دنلوب من شركة (إم.إتش.دي بروموشنز) على وسائل التواصل الاجتماعي "ببالغ الحزن ننعي وفاة جون كوني بعد أسبوع من إصابته".

وكان الملاكم (28 عاما) يعالج في مستشفى في بلفاست بعد الخضوع لجراحة.

وغادر كوني الحلبة على محفة بعدما توقف النزال يوم السبت الماضي في قاعة أولستر هول في بلفاست في الجولة التاسعة.

وقال بطل العالم السابق في وزن الريشة باري ماكجيجان "من المؤسف أن تخسر الرياضة هذا الملاكم الرائع".