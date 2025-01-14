البريطاني فيوري يعتزل الملاكمة بلا رجعة

أعلن البريطاني تايسون فيوري بطل العالم السابق في الملاكمة للوزن الثقيل، اعتزاله بلا رجعة، أمس، بعد هزيمته الشهر الماضي أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في إعادة النزال على ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل.

وكان فيوري «36 عاماً» قد أعلن في وقت سابق اعتزاله، وذلك بعد الفوز على ديليان وايت في عام 2022، لكنه عاد إلى حلبات الملاكمة بعدها بستة أشهر. وأعلن فيوري كذلك اعتزاله في 2013 و2017 عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه عاد في المرتين بعد فترة قصيرة.