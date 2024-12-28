وفاة بطل العالم في الملاكمة بعد 6 أيام من فوزه باللقب

أعلن مدير أعمال وعائلة الملاكم بول بامبا من بورتوريكو أنه فارق الحياة عن عمر 35 عاما، وذلك بعد ستة أيام من فوزه بلقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن تحت الثقيل.

وكان المغني الأمريكي ني-يو يدير أعمال بامبا وقد أعلن وفاة الملاكم عبر بيان دون الكشف عن سبب الوفاة.

وقال ني-يو في البيان "ببالغ الحزن نعلن وفاة الابن الحبيب والأخ والصديق وبطل الملاكمة بول بامبا الذي لمس نوره وحبه حياة عدد لا يحصى من الناس.

"كان منافسا قويا وواثقا من نفسه، يحظى بطموح هائل لتحقيق إنجازات عظيمة. ولكن أكثر من أي شيء، كان شخصا رائعا ألهم العديد من الناس بحماسه الاستثنائي وعزيمته".

وحقق بامبا 19 انتصارا منها 18 بالضربة القاضية مقابل ثلاث هزائم، وفاز بجميع نزالاته 14 هذا العام بالضربة القاضية، وتغلب على المكسيكي روخيليو ميدينا مطلع الأسبوع الماضي في نيوجيرزي ليحرز حزام رابطة الملاكمة العالمية الذهبي لوزن تحت الثقيل.

وكتب بامبا في آخر منشور له على إنستجرام "حددت هذا العام هدفا، وقد حققته بالفعل. لم يكن الأمر سهلا، فقد واجهت العديد من العقبات التي تمكنت من التغلب عليها والتمسك بالمسار الذي حددناه بغض النظر عن الظروف الصعبة".