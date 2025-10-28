أسبينال يكشف تداعيات إصابته في عينه بعد إلغاء النزال في أبوظبي



كشف البريطاني توم أسبينال، بطل الوزن الثقيل في بطولة UFC، عن تداعيات الإصابة التي تعرض لها في عينه في بطولة UFC 321 خلال النزال الذي جمعه بمنافسه سيريل جان، في أبوظبي السبت الماضي. واحتفظ أسبينال بلقبه في بطولة UFC للوزن الثقيل بتعادله السلبي مع جان في نهاية مخيبة للآمال للحدث الرئيس الذي شهدته البطولة، حيث عانى المقاتل البريطاني من فقدان البصر لبعض الوقت ونقل على الفور إلى المستشفى.



وألغي النزال في الجولة الأولى بعد أن تلقى أسبينال ضربة في العين من سيريل جان بعد أربع دقائق فقط من الجولة الأولى بصالة الاتحاد أرينا بأبوظبي، حيث في اللحظة التي كان أسبينال يستعد لتوجيه ركلة إلى جان، انقض الأخير على منافسه وضرب عينيه بأصابعه، ما استدعى إيقاف النزال وتدخل الطبيب. وبعد استراحة لمدة خمس دقائق أخبر الطبيب حكم النزال بأن أسبينال لا يستطيع الرؤية بشكل جيد ما اضطره إلى إلغاء النزال.

واستعرض البطل البريطاني على قناته على يوتيوب لحظات فحص إصابته من داخل المستشفى، وهاجم في تصريحاته سيريل جان بسبب ما وصفه بالتعمد من جانب منافسه، وقال أسبينال: لقد تم تحذيره مرتين قبل هذه الحادثة، لكنه كرر فعلته مجدداً، مضيفاً أنه شعر بألم شديد في عينه ولم يستطع الرؤية في ذلك الوقت.



وكان أسبينال تعرض لصيحات استهجان من جانب الجمهور نتيجة عدم استكمال النزال، ورد لحظة خروجه متوجهاً إلى المستشفى متسائلاً عن سر غضب الجمهور في الوقت الذي لا يستطيع فيه إكمال المواجهة نتيجة الإصابة القوية، وقال: بالكاد أستطيع فتح عيني، لقد تعرضت للكمة مزدوجة، أنا غاضب للغاية مما حدث.



في المقابل حرص سيريل جان على توضيح موقفه وأنه لم يتعمد إصابة أسبينال في العين، مؤكداً أنه تعرض لمثل هذا الموقف في مواجهة ديريك لويس من قبل، ويدرك جيداً ما هو الشعور عندما تأتي الضربة في العين، وقدم جان، الذي بدا عليه التأثر بعد النزال، الاعتذار إلى أسبينال، وختم: أشعر بالأسف على ما حدث، وأعتذر له وللمشجعين وللجميع.