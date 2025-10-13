الوحش يهدد أسطورة الدفاع.. تايسون يتوعد مايويذر قبل مواجهة القرن

أعلن أسطورة الملاكمة الأمريكية مايك تايسون، البالغ من العمر 59 عاما، عن استعداده لخوض مواجهة استعراضية مرتقبة ضد النجم فلويد مايويذر في عام 2026، مؤكدا أنه سيكون أفضل من أي وقت مضى وأكثر حدةً وتركيزا من ذي قبل.

تأتي هذه المواجهة بعد قرابة أربعة عقود على بداية شهرة تايسون كأكثر الملاكمين رعبا في العالم، وبعد خسارته أمام جيك بول في نوفمبر 2024، التي أعادت له الشعور بالحاجة إلى المنافسة والرد.

وقال تايسون في مقابلة مع مجلة People: "ستكون مباراة مثيرة جدا. منذ المرة الأخيرة التي قاتلت فيها، خضت ما يقارب ثلاث مباريات، وسأكون أفضل في المرة القادمة."

وأضاف: "هذه اللحظة ستمر بسرعة، فقط استمتعوا بها، فهي لن تدوم إلى الأبد." ويأتي تصريح تايسون ليعكس مزيجا من التحدي والاقتناع بقدراته، مؤكّدا أن المواجهة مع مايويذر تمثل فرصة لتذكير العالم بقوته ومكانته في عالم الملاكمة.

ويعد إعلان المواجهة صدمة في عالم الملاكمة، حيث يمثل تايسون القوة الهجومية القصوى في الوزن الثقيل، بينما يتميز مايويذر ببراعته الدفاعية الدقيقة. ولم يسبق لهما أن تقابلا في ذروة عطائهما، ما يجعل الحدث فرصة فريدة للجماهير لمشاهدة أسطورتين تتقابلان في الحلبة لأول مرة.

ومن المتوقع أن تُقام المباراة في الربيع المقبل تحت راية SCI Sports وFight Sports، بحسب تقارير ESPN وBBC. وستكون هذه أول مواجهة لتايسون منذ خسارته أمام جيك بول، التي أظهرت حدود لياقته البدنية لكنها أعادت إليه شغفه بالتحدي والمنافسة.

أما مايويذر، البالغ من العمر 48 عاما، فلم يخض أي مواجهة رسمية منذ انتصاره على كونور ماكغريجور عام 2017، لكنه بقي نشطا من خلال معارك استعراضية ضد نجوم مثل لوغان بول وديجي.

وقال مايويذر في بيان رسمي: "لقد مارست الملاكمة لمدة 30 عاما، ولم يستطع أي مقاتل تشويه إرثي. إذا قررت القيام بشيء، فسيكون كبيرا وأسطوريا".

من جهته، يرى تايسون أن الدافع ليس مجرد الحفاظ على الإرث، بل هو سعي للرد وتحقيق الذات بعد تجربة الهزيمة الأخيرة.

وأوضح: "في اليوم التالي لمباراتي مع بول، استيقظت وقلت لزوجتي: لماذا فعلت ذلك؟ لم أكن أعرف ما الذي يحدث."

وأضاف: "الآن أستعد للمواجهة المقبلة بعقلية أكثر تركيزا، وأتطلع لما هو قادم، إنها تجربة رائعة".

ويخطط تايسون للكشف عن تجربته مع الهزيمة ووجهة نظره قبل مواجهة مايويذر في عرض مسرحي فردي بعنوان عودة مايك، الذي سيُعرض لأول مرة في نوفمبر المقبل. وتعتبر هذه المواجهة بالنسبة للجماهير أكثر من مجرد حدث استعراضي، فهي صدام بين أسلوبين وميراثين مختلفين، بين قوة تايسون الهجومية ودقة مايويذر الدفاعية، لتكون واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في تاريخ الملاكمة الحديثة.

حتى مع تقدم العمر، لا يبدو تايسون مستعدا للتراجع، مؤكّدا أن وعده بأن يكون "أفضل" في مواجهة مايويذر ليس مجرد كلمات، بل تحدٍ حقيقي للملاكمة وعشاقها حول العالم.