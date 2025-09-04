جونز يتسلم ذهبية أولمبياد 1988 من منافسه المنتصر بقرار أثار الجدل



حصل الملاكم الأمريكي روي جونز جونيور على الميدالية الذهبية الأولمبية التي حُرم منها بشكل مثير للجدل عام 1988، في لفتة استثنائية تنم عن الروح الرياضية من قبل الملاكم الكوري الجنوبي بارك سي-هون، الذي تغلب عليه آنذاك.

ونشر جونز، عضو قاعة المشاهير، مقطع فيديو، أمس الأربعاء، يعود إلى عامين ماضيين، يُظهر قيام بارك بزيارة مزرعته في بينساكولا بولاية فلوريدا لتسليمه الميدالية الذهبية في وزن خفيف المتوسط.



وقال بارك عبر مقطع فيديو تولى ابنه الترجمة خلاله «حصلت على الميدالية الذهبية، ولكنني أريد أن أعيدها إليك. فهي ملكك».

وبدا جونز متأثراً بالموقف وغطى وجهه بيديه قبل أن يقول «يا إلهي... هذا أمر لا يصدق».



وتظل مباراتهما في أولمبياد سول واحدة من أكثر اللحظات المثيرة للجدل في عالم الملاكمة، إذ فرض جونز سيطرته الكاملة على النزال، لكنه خسر أمام بارك 3-2 بقرار أثار موجة من الانتقادات والجدل ما زالت مستمرة حتى اليوم.



ورغم خسارته الميدالية الذهبية، اختير جونز للفوز بجائزة فال باركر باعتباره أفضل ملاكم في أولمبياد 1988.

وواصل جونز مسيرته ليصبح بطل العالم في أربعة أوزان مختلفة، ويُنظر إليه كونه واحداً من أعظم الملاكمين الذين تنقلوا بين الأوزان على مر العصور.