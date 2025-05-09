بطولة العالم للتايكواندو للناشئين تنطلق بالفجيرة السبت



تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق اعتباراً من السبت بطولة العالم للتايكواندو للناشئين الفجيرة 2025 ، والتي تستمر حتى 14 مايو الجاري ، بمشاركة أكثر 811 رياضياً ورياضية من 93 دولة وتقام البطولة بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة .

وتُقام البطولة هذا العام عبر 10 فئات وزنية لكل من الذكور والإناث، حيث تتراوح الأوزان في فئة الذكور من أقل من 33 كغ إلى أكثر من 65 كغ، وفي فئة الإناث من أقل من 29 كغ إلى أكثر من 59 كغ.

مفاجأة في الافتتاح

وأعلن أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو رئيس اللجنة المنظمة، عن مشاركة 20 لاعباً ولاعبة من منتخب الإمارات في البطولة، معرباً عن أمله في حصولهم على النتائج المنتظرة وتتويجهم بالميداليات الملونة ، كما أبدى الزيودي تحفظه بالكشف عن فقرات حفل الافتتاح، والذي أشار إلى أنه يحمل مفاجآت سارة، وسيكون حفلاً أسطورياً وغير مسبوق على مستوى مونديال الفجيرة ، داعياً الجمهور ومحبي اللعبة للتواجد بمقاعد مجمع زايد الرياضي في وقت مبكر للاستمتاع أولاً بفقرات الحفل وثانياً بالمنافسات المشوقة ، وأكد على جاهزية المرافق المخصصة لاستقبال الوفود، بما في ذلك صالة المنافسات الرئيسية المزودة بأحدث أنظمة التحكيم الإلكتروني والتقنيات السمعية والبصرية، إلى جانب مناطق الإحماء، وقاعات التدريب، وعيادات الدعم الطبي لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة قدمت عرضاً تفصيلياً حول الجوانب التنظيمية والفنية، شمل خطط النقل والإقامة والتغذية، وخدمات الدعم اللوجستي، مؤكداً التزامها الكامل بالمعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو، لضمان تنظيم حدث رياضي عالمي يعكس أعلى درجات الكفاءة والاحترافية.

وأضاف الزيودي : إن استضافة بطولة العالم للتايكواندو للناشئين في الفجيرة تأتي امتداداً لرؤية سمو ولي عهد الفجيرة نحو تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رياضية عالمية، مشيراً إلى أن كافة التحضيرات تسير وفق أفضل المعايير لضمان تنظيم بطولة استثنائية تعكس الصورة المشرفة لدولة الإمارات. واختتم : "نحن فخورون بهذا الإنجاز، وسنعمل مع كافة الشركاء لضمان نجاح الحدث بكل المقاييس".

تظاهرة رياضية

ومن جانبه عبّر الدكتور تشونغ وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، عن بالغ سروره باختيار إمارة الفجيرة لاحتضان هذا الحدث العالمي المرموق، مشيداً بالبنية التحتية المتطورة والدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات للرياضة، ما يجعلها مكاناً مثالياً لاحتضان البطولات الكبرى. كما أكد أن بطولة الفجيرة للناشئين تُعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم من حيث عدد المشاركين، الذين تجاوز عددهم 800 لاعب ولاعبة، بالإضافة إلى الحضور اللافت لفريق اللاجئين، وهو ما يمنح البطولة بعداً إنسانياً ورسالة سامية تتجاوز حدود المنافسة.

وأشار إلى أن هذه التظاهرة الرياضية تُشكل منصة حيوية لاكتشاف المواهب الشابة، وتعزيز مكانة التايكواندو عالمياً، عبر جمعها لثقافات متعددة تحت مظلة رياضة واحدة.

تجربة فريدة

وقال نادر أبو شاويش، مدير البطولة: "نفخر بتنظيم هذا الحدث، والذي سيسهم في تطوير مستوى اللاعبين المحليين من خلال احتكاكهم بأبطال العالم، ونهدف من خلال البطولة إلى تقديم تجربة رياضية فريدة للضيوف، وإبراز الطاقات الشابة في الدولة" ، وقال : "المنتظر أن تترك البطولة بصمة مميزة على خارطة التايكواندو الدولية، بما تحمله من رسائل رياضية وإنسانية".