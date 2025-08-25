تفاصيل صادمة حول وفاة هوغان وابنته تثير الجدل.. هل مات مقتولاً؟





شهدت الساحة الإعلامية موجة من الجدل بعد وفاة أسطورة المصارعة العالمية هالك هوغان، المعروف باسم تيري بوليا، الشهر الماضي. وبالرغم من إعلان سبب الوفاة رسميا كنوبة قلبية، ظهرت تصريحات لابنته بروك هوجان تضيف طبقة من الغموض حول الأحداث المحيطة بوفاته، ما أعاد إشعال التساؤلات بين المعجبين ووسائل الإعلام.

تصريحات بروك هوجان حول وفاة والدها

في سلسلة منشورات عبر حسابها على انستغرام كشفت بروك، البالغة من العمر 37 عاما، عن معلومات وصفتها بـ"المهمة" حول وفاة والدها، مؤكدة أنها مستندة إلى مكالمات مع متخصصين في الطب والطوارئ، بمن في ذلك موظفو الشرطة والممرضات الذين كانوا مع هالك في يوم وفاته.

وقالت بروك إن هؤلاء المتخصصين نصحوها بالحصول على أشرطة مكالمات الطوارئ 911 ولقطات كاميرات الجسم Body Cam الخاصة بالحادثة، لأنها قد تحتوي على معلومات قادرة على تغيير الرواية المتداولة حول وفاة والدهاـ وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

وأضافت بروك:"هذا كل ما أعرفه، لذا كفوا عن التخمين والسؤال. لقد أبلغت أيضًا أخي بكل هذه المعلومات، وهو المسؤول على الأرض عن كل شيء."

السبب الرسمي للوفاة

وفقا لسجلات مركز الطب الشرعي لمقاطعة بينيلاس، توفي هالك هوغان نتيجة نوبة قلبية. كما كان يعاني من سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL)، وهو نوع من سرطان خلايا الدم البيضاء، مما قد يكون عاملاً صحيًا مؤثرًا على حالته العامة قبل الوفاة.

وتم نقل هوغان بواسطة سيارة إسعاف من منزله في كليرووتر بولاية فلوريدا إلى مستشفى محلي بعد مكالمة طوارئ 911 أفادت بأنه يعاني من نوبة قلبية.

الخلاف مع زوجة هوجان الجديدة

بروك كشفت أن جميع القرارات المتعلقة بالإجراءات بعد وفاة والدها كانت بيد زوجته الجديدة، سكاي ديلي، التي تزوجها هالك في عام 2023.

وأوضحت:"ليس لدي أي سيطرة. لا أستطيع فعل أي شيء، يداي مقيدتان، وليس لي رأي في أي شيء يتعلق بوالدي – حتى كابنته."

وأضافت أن كل المعلومات التي تصل إليها تكون من خلال أخيها نيك، وأن أي قرار بشأن تشريح الجثة أو حرقها ليس لديها علم به حتى الآن.

التشريح وجثة هالك هوغان

أشارت بروك إلى أن جثة والدها لم تُحرق بعد، وربما يكون هناك تشريح للجثة في المستقبل القريب، لكنها لا تعرف من سيجريه أو متى. وقالت:"أي معلومات أتلقاها من تشريح الجثة – إن حدث – سأصدقها أم لا، سألتزم الصمت احترامًا لوالدي."

قيود قانونية وتحديات الوصول للمعلومات

بحسب بروك، فإن الوصول إلى لقطات كاميرات الجسم ومكالمات 911 محجوب قانونيا بموجب قوانين حرية المعلومات، مما يزيد من شعورها بأنها مكبلة اليدين وغير قادرة على التحقيق بشكل مستقل.

وأوضحت:"هل عليّ أن أشكك في توقيع والدي على شهادة وفاته، بالنظر إلى خلفيته التي يمكن لأي شخص الاطلاع عليها عبر بحث بسيط على جوجل؟ هذا أمر يعود لي أن أقرره بنفسي، لكن يديّ مقيدتان."

التكهنات والتحذيرات

رغم كل هذه الغموض، حثت بروك الجمهور على وقف التكهنات والشائعات، مؤكدة أن أسرتها تواجه بالفعل صعوبات كافية بعد فقدان والدها. وأضافت:"يجب أن نتوقف عن التساؤل والتخمين، فالأمر يعود إلى التحقيقات الرسمية. لن يُعيد أي شيء والدي، ويديّ مقيدتان."

حتى الآن، السبب الرسمي للوفاة هو نوبة قلبية، مع وجود تاريخ مرضي معروف (سرطان الدم الليمفاوي المزمن). ومع ذلك، تركت تصريحات بروك باب التساؤل مفتوحا حول الظروف المحيطة بوفاته والقيود القانونية على الوصول للمعلومات.

الغموض حول أشرطة 911 ولقطات كاميرات الجسم، ودور زوجة هوجان الجديدة، يجعل من قضية وفاة هالك موضوعًا متشابكا بين الرواية الرسمية والشكوك العائلية. لا يوجد دليل علني يدعم فكرة "القتل"، لكن القصة لا تزال تثير اهتمام وسائل الإعلام.