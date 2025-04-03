اعتراف صادم.. جون سينا يكشف عن معركته مع سرطان الجلد

كشف نجم المصارعة الشهير جون سينا عن معركته السابقة مع سرطان الجلد، مشيرًا إلى أنه لم يكن يهتم ببشرته ولم يستخدم واقي الشمس خلال سنوات شبابه، ما أدى إلى إصابته بمشكلات صحية لاحقًا.

وخلال مقابلة مع مجلة People، أوضح سينا أنه اكتشف إصابته عند زيارة طبيب الأمراض الجلدية، حيث تم استئصال بقعة سرطانية من الجانب الأيمن من صدره، وبعد عام اضطر إلى إزالة بقعة أخرى من كتفه.

وأشار إلى أن هذه التجربة كانت بمثابة درس مهم جعله يدرك أهمية العناية بالبشرة والوقاية من أضرار أشعة الشمس.

وأعرب سينا عن امتنانه للطبيب الذي رافقه خلال العلاج، مؤكدًا أن الدعم الطبي كان له دور كبير في تخطي هذه المرحلة الصعبة.

وفي حديثه عن أهمية الوقاية، شدد سينا على ضرورة استخدام واقي الشمس بشكل يومي لحماية البشرة، مشيرًا إلى أن تجاهل ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. كما حث الجميع على متابعة أي تغييرات غير طبيعية في الجلد وإجراء الفحوصات الطبية الدورية للكشف المبكر عن سرطان الجلد، الذي تتعدد أنواعه مثل سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية والورم الميلانيني.

كيف تكتشف سرطان الجلد مبكرًا؟

يُعد الاكتشاف المبكر لسرطان الجلد عاملاً حاسمًا في زيادة فرص الشفاء. وتشمل العلامات التحذيرية:

سرطان الخلايا القاعدية: يظهر كنتوء لؤلؤي أو آفة متقشرة لا تلتئم.

سرطان الخلايا الحرشفية: قد يبدو كعقدة حمراء صلبة أو آفة مسطحة ذات قشور.

الورم الميلانيني: يتطلب مراقبة الشامات غير المنتظمة أو المتغيرة في اللون أو الحجم.

ينصح الأطباء بفحص الجلد بانتظام، خاصة في المناطق المعرضة للشمس، والتوجه للطبيب عند ملاحظة أي تغيرات غير طبيعية.

تكون أشعة الشمس خطيرة في الحالات التالية:

أوقات الذروة: بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً، حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية (UV) في أقوى حالاتها.

التعرض لفترات طويلة: يؤدي البقاء تحت الشمس لساعات طويلة دون حماية إلى أضرار مثل حروق الشمس وسرطان الجلد.

عند ارتفاع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية (UV Index): إذا كان المؤشر 6 أو أكثر، يكون خطر الأشعة عالياً ويستوجب حماية إضافية.

في الأماكن العاكسة للضوء: مثل الشواطئ أو المناطق المغطاة بالثلج، حيث تزيد الانعكاسات من تأثير الأشعة.

عند وجود أمراض جلدية أو حساسية: بعض الأشخاص أكثر حساسية للشمس، مثل من يعانون من البهاق أو الذئبة الحمراء.

عدم استخدام واقي الشمس: عدم وضع واقي شمس بعامل حماية 30 SPF أو أكثر يزيد من مخاطر حروق الشمس والتجاعيد المبكرة.