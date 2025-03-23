بداية قوية لـ«دورة محمد بن حمد» في الفجيرة

انطلقت مساء أمس منافسات النسخة الرابعة من دورة محمد بن حمد الرمضانية للألعاب الرياضية، والتي ينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بمشاركة 582 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات يتنافسون في 6 رياضات وهي: التايكواندو، والجودو، والمصارعة، والملاكمة، والمبارزة، والكاراتيه، وذلك في أكبر دورة رمضانية تخصصية في الألعاب القتالية مما يجعلها بمثابة «بروفة» فنية مميزة للاعبي الرياضات الفردية الذين سيشاركون في الاستحقاقات الدولية القادمة في مختلف الألعاب المحلية والدولية.

وأكد نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، سعادته بالتجاوب والمشاركة الكبيرة التي تشهدها البطولة في عامها الرابع، والتي تأتي تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، في منح اللاعبين الموهوبين الصغار الفرصة للتنافس والفوز بالميداليات والجوائز، مشيراً إلى أن ما يميز الدورة كونها متخصصة، فضلاً عن النجاح الكبير الذي حققته النسخ الثلاث الماضية مما شجع على استمراريتها وتطويرها وأتاحت الفرصة لاستكشاف مواهب واعدة تدعم صفوف المنتخبات الوطنية.