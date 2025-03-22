مايك تايسون يعترف بندمه الأكبر بعد وفاة جورج فورمان

توفي الملاكم الأسطوري جورج فورمان عن عمر يناهز 76 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا رياضيًا وإنسانيًا كبيرًا، حيث يُعتبر فورمان، الذي فاز بلقب الوزن الثقيل مرتين، أحد أعظم الملاكمين في التاريخ، حيث حقق 76 انتصارًا (68 منها بالضربة القاضية) مقابل 5 هزائم فقط خلال مسيرته التي امتدت لثلاثة عقود.

اشتهر فورمان بفوزه بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 1968، وبمباراته الشهيرة ضد محمد علي عام 1974، المعروفة باسم "المواجهة في الغابة".

بعد هزيمته أمام علي، اعتزل الملاكمة لفترة ليصبح قسًا مسيحيًا، قبل أن يعود إلى الحلبة بعد 10 سنوات ويستعيد لقب الوزن الثقيل. كما اشتهر فورمان خارج الحلبة بعلامته التجارية لشوايات الشواء التي حققت نجاحًا كبيرًا.

أصدرت عائلة فورمان بيانًا تعزي فيه نفسها ومحبيه، قائلة: "قلوبنا محطمة. كان واعظًا متدينًا، وزوجًا مخلصًا، وأبًا محبًا، وجدًا فخورًا. عاش حياة مليئة بالإيمان والتواضع والعزيمة."

وأضاف البيان: "كان إنسانيًا، وأولمبيًا، وبطل العالم للوزن الثقيل مرتين، وقوة من أجل الخير. كان رجلًا منضبطًا ومؤمنًا، وحاميًا لإرثه".

بعد وفاته، توالت التعازي من عالم الملاكمة، حيث كتب مايك تايسون على وسائل التواصل الاجتماعي: "تعازينا لعائلة جورج فورمان. لن ننسى مساهماته في الملاكمة وما بعدها"، مصحوبة بصورتين لهما التقطتا على مدار سنوات. يُعتبر تايسون، مثل فورمان، أحد أعظم الملاكمين في التاريخ، لكنه أعرب عن أسفه الأكبر لعدم مواجهة فورمان في الحلبة.

خلال مسيرته التي استمرت 20 عامًا، خاض تايسون 58 مباراة، حقق فيها 50 انتصارًا (44 بالضربة القاضية) و6 هزائم فقط.

وفي حديثه لمجلة "ذا رينج"، قال تايسون: "كنت أتمنى مواجهة جورج فورمان. تساءل الكثيرون عن صاحب الضربة الأقوى، وكنت أريد إنهاء هذا النقاش" وعلى الرغم من تمني المشجعين في الثمانينات والتسعينات رؤية هذه المواجهة بين "بيج جورج" و"مايك الحديدي"، إلا أن ذلك لم يتحقق أبدًا.

أصدرت منظمة "ذا رينج"، بيانًا تعزي فيه وفاة فورمان، قائلة: "نشعر بحزن عميق لوفاة أسطورة الملاكمة جورج فورمان. كان واحدًا من أعظم لاعبي الوزن الثقيل على مر العصور، وسيظل رمزًا لهذه الرياضة إلى الأبد".

في السابق، تحدث تايسون بإعجاب عن فورمان، معترفًا بأنه ربما يكون الملاكم الوحيد الذي يمتلك قوة ضرب أكبر منه.

وقال تايسون في مقابلة مع موقع "فايت كامب": "جورج فورمان هو أقوى ضارب في تاريخ الوزن الثقيل. لا أستطيع أن أضاهي قوة شخص بهذا الحجم. الشيء الوحيد الذي جعلني مميزًا هو أنني كنت أضرب بشكل أسرع".