وفاة أسطورة الملاكمة جورج فورمان عن عمر يناهز 76 عاماً

توفي أسطورة الملاكمة الأمريكي جورج فورمان عن عمر يناهز 76 عاما، حسبما أعلنت عائلته.

وقال منشور على صفحة بطل العالم في الوزن الثقيل مرتين على تطبيق تليغرام إنه توفي بسلام يوم الجمعة محاطا بأفراد عائلته.

وتابع "بحزن عميق، نعلن رحيل محبوبنا جورج إدوارد فورمان الأب الذي رحل بسلام في 21 مارس 2025 محاطا بأحبائه".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المنشور قوله "كان محبا للخير وبطلا أولمبيا وبطل العالم في الوزن الثقيل مرتين. كان يحظى باحترام كبير للغاية، كان قوة للخير، رجل انضباط وإيمان وحاميا لإرثه، وكافح بلا كلل للحفاظ على اسمه من أجل عائلته".

وفاز فورمان بميدالية ذهبية أولمبية في عام 1968 قبل أن يحصل على أول لقب له في الوزن الثقيل بفوزه على جو فريزر في عام 1973.

وخسر فورمان الحزام بعد عام أمام محمد علي كلاي في مباراة أقيمت في افريقيا بجمهورية الكونغو الديمقراطية التي كانت تعرف حينها باسم زائير.

وجاءت بطولته الثانية كبطل للعالم بعد أكثر من عقدين في سن 45 عاما مع فوز مذهل بالضربة القاضية على مايكل مورر في عام 1994.